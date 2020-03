Cote d'Ivoire: Attention au port du cache-nez !

La tendance est au port du cache-nez ou masque en ce moment. Dans la rue, les hôpitaux ou les services, on aperçoit ces petits objets blancs ou bleus sur le nez et la bouche des passants. Si cette attitude est à saluer, elle obéit cependant à une règle.

En clair, on ne porte pas le masque n'importe comment et n'importe quand. Car mal porté, il peut produire l'effet contraire, à savoir ne pas assurer la protection escomptée.Le directeur général du Chu de Cocody, Dr Méité Djoussoufou, a profité de notre passage dans ses locaux pour s'adonner à une séance de démonstration de port. A savoir, porter le masque à la fois sur le nez et la bouche, ensuite éviter de le manipuler avec les doigts.

Par ailleurs, ne pas le mettre systématiquement et de façon permanente, car le masque, pour certains, a une efficacité de deux heures.

Passé ce délai, il n'assure plus la protection. Pis, il peut être un vecteur de contamination pour ceux qui le manipulent, le mettent sous le menton pour passer des appels, se balader ou se restaurer, pour le remettre par la suite. Et surtout, quand on y transpire abondamment. Il conseille de le porter de façon optimale. Notamment en cas de suspicion de la maladie ou face à un individu qui tousse ou éternue.