Tunisie: Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche - Engagement d'approvisionner les marchés

Vu le risque de propagation du coronavirus et en application des principes de solidarité et d'entraide, tout en favorisant la réactivité spontanée et responsable, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap) répond aux préoccupations du peuple.

En effet, compte tenu de cette période difficile, il a été décidé de déduire un taux de 1% de tous les produits agricoles destinés aux marchés de gros dans tout le pays. Tous les agents et cadres relevant des structures de l'Utap, locales, régionales et centrales, font don d'une journée de travail.

En outre, les agriculteurs et les pêcheurs sont invités à contribuer à alimenter le Fonds 1818, et ce, en concrétisation à l'esprit de solidarité et à l'unité nationale pour faire face à cette conjoncture délicate.

Propreté et stérilisation

L'Utap se félicite de l'initiative prise par certaines structures régionales et locales qui ont mis à la disposition des municipalités un nombre de tracteurs et matériel d'arrosage pour appuyer les efforts déployés en matière de propreté et de stérilisation. Un appel est lancé aux parties prenantes pour généraliser cette initiative dans toutes les régions du pays. Par ailleurs, l'Utap se félicite aussi des efforts du gouvernement et des institutions sécuritaire et militaire, sans oublier les sacrifices consentis par les structures sanitaires représentées par les agents et cadres médicaux et paramédicaux. L'organisation professionnelle agricole recommande à tout le monde de faire preuve de prudence et de vigilance en respectant les dispositions préventives décrétées. L'Utap renouvelle l'engagement des agriculteurs et des pêcheurs d'assumer leur rôle et de poursuivre l'approvisionnement des marchés par tous les produits agricoles. Elle conseille aux consommateurs d'éviter la frénésie et la ruée vers les produits agricoles pour couper l'herbe sous le pied des spéculateurs.