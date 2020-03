Tunisie: EST | Coronavirus oblige - Un repos salutaire...

Comme Nabil Maâloul en 2011, Mouîne Chaâbani bénéficie aujourd'hui de circonstances exceptionnelles. Saura-t-il profiter de ce temps de répit ? Les jours à venir nous le diront...

Depuis le mois de novembre dernier, les « Sang et Or » n'ont pas eu droit au repos. Ils ont enchaîné les compétitions : championnat de Tunisie, Ligue des champions africaine, Coupe arabe des clubs champions, Coupe du monde des clubs champions, Supercoupe d'Afrique et Coupe de Tunisie. De Tunis au Caire en passant par Doha sans compter les différentes étapes de leur long périple africain, les hommes de Mouîne Chaâbani n'ont pas chômé. Et même la trêve hivernale, ils n'y ont pas eu droit. Ils l'ont passée à rattraper leurs matches en retard comptant pour la Ligue 1. Du coup, les joueurs n'étaient pas à l'abri des blessures et à force, la fatigue cumulée a fini par avoir raison d'eux, ce qui s'est répercuté sur leurs performances en Ligue des champions africaine qu'ils ont fini par quitter au stade des quarts de finale.

Ligue des champions, l'unique repère

Depuis qu'il a pris les commandes du club en 2007, la Ligue des champions a constitué l'unique repère de réussite pour Hamdi Meddeb. On ne compte plus les entraîneurs qu'il a remerciés pour avoir échoué en C1 africaine. Mouîne Chaâbani, qui échappe jusqu' alors à cette sanction, bénéficie temporairement de la bénédiction de Hamdi Meddeb. Il faut dire que le titre de champion de Tunisie est quasiment une affaire conclue pour le doyen des clubs tunisiens qui devra sans surprise conserver son titre pour la quatrième fois consécutive.

Quant au parcours de l'équipe en Coupe de Tunisie, Mouîne Chaâbani a réussi sans encombre le cap des seizièmes, puis des huitièmes de finale, successivement devant l'Avenir Sportif de Sbikha et l'Avenir Sportif de La Marsa.

Certes, l'Espérance de Tunis s'est qualifiée en toute logique face à deux clubs divisionnaires, mais cette double qualification en l'espace d'une semaine adoucit un tant soit peu les esprits des responsables du club et surtout des supporters.

Toutefois, il ne suffira pas cette saison de s'arrêter au stade des demi-finales, comme ce fut le cas lors de l'exercice écoulé où l'EST a été éliminée par le CSS.

Cette saison et pour avoir quitté la Champions League africaine au stade des quarts de finale, outre la Supercoupe d'Afrique perdue pour la deuxième année consécutive, le salut de Mouîne Chaâbani (s'il reste encore aux commandes) passe par une consécration en Coupe de Tunisie, l'autre titre encore en jeu pour l'Espérance de Tunis.

Trêve inattendue...

Cette trêve inespérée permettra au médecin de l'équipe, Dr Yassine Ben Ahmed, et aux préparateurs physiques de souffler un moment, le temps que l'infirmerie se désemplit. Un repos salutaire pour le staff médical de l'équipe, mais aussi pour les joueurs qui ont atteint le seuil du stress physique, voire mental.

Cette trêve peut constituer également l'occasion de faire du changement à la tête du staff technique, à moins que Hamdi Meddeb ne préfère prolonger le temps de la réflexion.

Selon nos informations, Hamdi Meddeb a de l'estime pour Mouîne Chaâbani. D'un autre côté, l'idée de recruter un entraîneur de carrure internationale, de la trempe de Patrice Carteron, est en train de germer dans les esprits de certaines personnes proches du président du club. C'est que dans le sillage proche du club, certains privilégient la piste d'un technicien étranger de renom. Les mêmes personnes qui pensent que Mouîne Chaâbani a fait son temps à l'Espérance de Tunis et qu'il ne peut plus y apporter le plus. Bref, le repos imposé par le corona est salutaire et pas seulement aux joueurs. Il permettra à Hamdi Meddeb et à son entourage proche de prendre le temps de la réflexion loin de la pression au quotidien afin de préparer comme il se doit le prochain exercice. C'est un nouveau cycle qui commence à l'Espérance de Tunis. Le futur proche se prépare maintenant. Mouîne Chaâbani connaît un sursis inespéré, comme ce fut le cas pour Nabil Maâloul, sauvé par la révolution du 14-Janvier après la lourde défaite concédée à Sousse devant l'ESS (5-1). L'histoire se répétera-t-elle avec Chaâbani ?