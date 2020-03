Tunisie: La culture autrement | L'art chez soi au temps du Corona

En ces temps difficiles de confinement volontaire ou forcé, faisons appel à notre imagination pour faire passer le temps et faire patienter les enfants... Le Coronavirus nous oblige à rester chez nous et nous donne le temps de faire certaines choses que notre rythme quotidien ne permettait pas.

Faire la lecture avec nos enfants est une activité qui n'était pas évidente... Entre les leçons à apprendre, les devoirs et les examens, plus de place à cette passion qui forge la personnalité et développe l'esprit. Sortir les classiques de la littérature et les redécouvrir avec ses enfants peuvent être une activité intellectuelle divertissante et instructive, nous pouvons même s'amuser à en faire des mises en scène en famille, en créer les costumes et des décors... «No limit» à l'imagination pour inventer des situations qui renforcent des liens entre les membres de la famille et nous éloignent un peu des activités solitaires.

Mais l'esprit humain est libre, refusant toute forme de confinement de l'esprit qui cherche, malgré les restrictions sanitaires et sécuritaires, sa part de culture.

Et malgré ces mesures contraignantes, sorties et découvertes sont possibles sans même bouger de chez soi.

De nombreux musées offrent gratuitement sur leurs sites des visites virtuelles. Côté peinture d'abord, sachez que les œuvres de Van Gogh du musée d'Amsterdam, de Philadelphie ou encore de Londres sont disponibles sur ce site : https://www.vangoghmuseum.nl.

Les œuvres du peintre flamand Van Eyck le sont également, en haute définition, grâce au projet Closer to Van Eyck, à l'initiative de la Getty Foundation de Los Angeles et de l'Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) à Bruxelles.

Le projet Arts & Culture de Google propose pour sa part une visite virtuelle du British Museum de Londres, du MoMa à New York, du musée d'Orsay à Paris, des vidéos 360° de l'Opéra National de Paris ou encore du site de Palmyre, aujourd'hui en partie détruit, en Syrie. Les musées français sont aussi à portée de main avec des déambulations virtuelles dans ses différents pavillons découvrant ses précieuses collections.

Le Net et ses incalculables possibilités nous permettent de profiter d'un concerto dans son salon. Par exemple : le Metropolitan Opera de New York a annoncé, dès le 16 mars, qu'il mettrait en ligne chaque soir une archive de ses spectacles, gratuitement. Carmen de Bizet, La Bohème de Puccini, La Traviata ou encore Eugène Onéguine de Tchaïkovski... Autant d'œuvres à (re)découvrir dans l'un des plus beaux opéras du monde ! La Philharmonie de Paris propose également de (re)voir des concerts, enregistrés en live.

Des musiciens innovent aussi dans cette période de crise; en remplacement à leurs concerts annulés, ils ont décidé d'offrir leurs concerts où des performances sur les réseaux sociaux sur des pages comme concerts en direct ou concerts en air.

Chez nous, en Tunisie, des initiatives de ce genre ont aussi été créées : l'annulation des représentations théâtrales et des évènements culturels ont fait réagir les artistes : au lieu d'annuler ou de reporter sa deuxième édition, le festival «Gabès cinéma fan » a décidé d'en faire une édition virtuelle. Les moyens logistiques et techniques sont en cours d'être mis en place pour assurer des projections dans les meilleures conditions.

Le metteur en scène Nizar Saidi a, de son côté, lancé une page Facebook intitulée Après 16h00, où il invite ses collègues à mettre en ligne les captations de leurs pièces de théâtre et inviter le public à participer au débat. Beaucoup ont répondu à l'appel et le public dispose actuellement de plus d'une dizaine d'œuvres.

Nous nous attendons à plus de volontariat dans ce sens de la part de festivals publics et privés qui disposent d'archives précieuses, des musiciens ou orchestres qui ont eu la présence d'esprit et les moyens de filmer leurs concerts, des ballets et autres chorégraphies, des cinéastes et producteurs de partager leurs œuvres... en attendant que le service public réagisse.