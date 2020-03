Sénégal: Indice harmonisé des prix à la consommation - Une accélération notée en 2019 selon l'Ansd

Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) « Evolution annuelle de l'indice harmonisé des prix à la consommation en 2019 » consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), on apprend que les prix à la consommation se sont accélérés de 1,0%, après une augmentation de 0,5% en 2018.

La hausse de l'inflation résulte de celle des prix de toutes les fonctions de consommation hormis la « communication » qui est restée quasi stable. « Les progressions les plus marquées sont enregistrées par les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (+10,4%), des services de « l'enseignement » (+1,9%), de « restaurants et hôtels » (+1,2%), de « transport ». Également, les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,0%), ainsi que ceux des biens et services de « loisirs et culture » (+0,9%) ont progressé au cours de la période sous revue », lit-on dans le document.

L'inflation sous-jacente, qui représente l'indice général des prix calculé hors produits frais et produits énergétiques, a aussi progressé (+0,9%). Le niveau des prix des produits frais s'est accentué de 0,8% en 2019, de même que celui de l'énergie qui a évolué de +0,9%. Les prix des produits locaux et importés ont augmenté respectivement de 1,0% et 0,9% sur un an.

Et du point de vue classification par secteur de production, l'Ansd souligne que la hausse des prix à la consommation est ressentie partout et particulièrement au niveau des prix dusecteur primaire (+1,3%).

L'Ansd précise que l'indice harmonisé des prix à la consommation a connu, au courant de l'année 2019, trois phases, caractérisées par des mouvements de décroissance et de croissance. Ainsi, de janvier à mars 2019, les prix à la consommation ont chuté. La phase de croissance s'étale sur la période avril octobre 2019. Ensuite, les prix ont entamé un mouvement de repli jusqu'en décembre 2019.

En variation, pour les deux phases de décroissance, les prix ont reculé respectivement de 1,7% et 0,5%, comparés aux périodes antérieures. En revanche, ils ont augmenté de 0,3% pour la phase de croissance.