Sénégal: Ibrahima Diouf, directeur général du Bureau de mise à niveau - « Les prévisions de croissance au niveau local peuvent être revues à la baisse à cause du Coronavirus. »

La situation économique nationale et internationale est aujourd'hui marquée par les conséquences néfastes de la propagation du Coronavirus.

Une situation qui, à l'instar de bon nombre d'experts, ne laisse pas indifférent le directeur général du Bureau de mise à niveau (Bmn). Ibrahima Diouf revient dans cet entretien, sur les impacts des mesures prises par le chef de l'Etat Macky Sall, dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, souhaite des mesures d'accompagnement en faveur des Petites et moyennes entreprises pour enfin se prononcer sur les défis de la mise à niveau.

Pour faire face à l'augmentation des cas testés positifs au Covid-19, le président de la République a pris un certain nombre de mesures notamment la suspension du trafic aérien. Quels impacts ces mesures-t-elles pourront avoir sur l'économie du pays ?

Le président a, dans le but d'éviter la propagation du virus, pris un certain nombre de mesures au rang desquels, la limitation de certaines actions pouvant engendrer des contacts ou des rassemblements. Sous ce rapport, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences sur l'activité économique comme la production, la transformation, la distribution entre autres. Déjà on a senti, au niveau mondial, un ralentissement de l'économie dû aux effets négatifs du Coronavirus. Si on sait ce que la Chine représente par rapport à la demande mondiale, le ralentissement économique de ce pays va effectivement avoir des conséquences, notamment la baisse de la demande qui va se répercuter sur le reste du monde car les entreprises n'arrivent plus à vendre. Cette baisse de la demande, si elle se prolonge dans le temps, elle va avoir des conséquences sur les prévisions de croissance au niveau mondial.

- Ce que vous venez de développer est lié aux impacts du Covid-19 à l'échelle mondiale. Qu'en-est-il au plan régional, au niveau du continent africain ?

Au plan régional, si nous prenons un continent comme l'Afrique et un pays tel que le Sénégal, quand on regarde bien la structure des importations, plus de 40% des produits proviennent de la Chine. D'ailleurs, certains chefs d'entreprise disent qu'ils avaient déjà fait leurs commandes qui étaient sur le point d'être acheminées vers le Sénégal. Mais avec la pandémie cet acheminement a été finalement annulé. C'est dire que le premier constat est qu'il y aura un manque à gagner. La deuxième conséquence concerne le moyen et long terme. En ce sens également inévitablement comme au niveau mondial, les prévisions de croissance (7 à 8%) au niveau local peuvent être revues à la baisse à cause du Coronavirus.

Aujourd'hui, on ne peut pas faire des prévisions sérieuses. Aussi, quand on prend les secteurs d'activités notamment ceux à impact immédiat comme le tourisme, le fait de suspendre certaines liaisons aériennes entre le Sénégal et les pays où le virus sévit de manière aigue nous donne déjà une idée du niveau de l'impact que cela peut avoir sur les flux de commerce entre ces pays-là. N'oublions pas que notre principal marché pour les exportations c'est l'Europe. Donc si les frontières européennes sont fermées, à défaut de diversification de pays qui peuvent recevoir l'offre du Sénégal, les performances du pays en matière d'exportations risquent de s'estomper.

Aussi, faut-il considérer la panique et la psychose qui sévissent presque partout. Aujourd'hui tout le monde a peur et ce facteur psychologique est très important, vu que les gens ne se mettent pas dans les conditions d'un travail optimal. On se méfie, on annule les rencontres de restitution de travail, de signatures de conventions avec les entreprises. Par conséquent le rythme est au ralenti et cela va impérativement avoir un impact sur la productivité du travail. Et quand la productivité n'est pas au rendez-vous, les gains ne seront pas importants.

Le dernier recensement général des entreprises date de 2016 et plus de 96% du tissu économique est constitué de petites et moyennes entreprises. On sait aussi qu'entre 2014 et 2016 les Pme du Sénégal ont enregistré une valeur ajoutée brute globale qui passe de 3 465 à 4 019 milliards de francs Cfa soit une progression de 16%. Et cela, pendant que le Produit intérieur brut (Pib) c'est-à-dire la richesse créée, passe de 9 775 à 11 251 milliards soit une progression de 15%. Quand on regarde la contribution des petites et moyennes entreprises à cette richesse nationale, elle est de l'ordre de 35,5% en 2014 ; 36,5% en 2015 et 35,7% en 2016 soit une contribution moyenne des Pme à la création de richesse estimée à 35,9% sur ces trois années. Maintenant si ces Pme sont impactées par la pandémie, c'est sûr que la contribution à la création de richesse va être en baisse. D'où l'importance des mesures spécifiques d'accompagnement. Celles-ci doivent, dans un premier temps, être des mesures de préservation du tissu productif. C'est dire qu'il faut faire de sorte que les entreprises qui fonctionnent continuent de fonctionner. Cette productivité du travail va un tout petit peu nous permettre de maintenir un équilibre en matière de contribution au Pib des Pme des secteurs informel et formel.

Maintenant quand on regarde de manière globale sur ces 36% de contribution des Pme à la création de richesse, les services occupent 22%, l'industrie 44%, le commerce c'est 82% et 54% pour les Bâtiments et travaux publics (Btp). Donc vous voyez le commerce occupe une place de choix mais aussi il est fondamentalement assuré par le secteur informel caractérisé par un analphabétisme français de la plupart des acteurs. Ce qui veut dire qu'il faut des mesures importantes, des efforts considérables de sensibilisation et d'information sur les règles d'hygiène à appliquer aussi bien en milieu professionnel que familial. Donc il faut très rapidement s'attaquer à cette nécessité non seulement d'informer mais également de sensibilisation à travers plusieurs supports. Parce que nous n'avons pas un dispositif suffisant en termes d'infrastructures d'accueil, de médicaments et de ressources financières pour prendre en charge d'éventuels malades en série.

- C'est en ce sens que les rassemblements ont été interdits...

Le fait d'interdire les rassemblements va participer efficacement à la limitation de la progression de la maladie. Et cela est un gain car si la transmission ne progresse pas, le virus ne peut pas se développer comme cela se voit dans d'autres pays, notamment en Europe. Aussi, est-il important que le ministère de la santé rassure les populations pour que ces dernières ne cèdent pas à la panique. Parce qu'on constate des vagues de personnes prendre d'assaut les grandes surfaces pour s'approvisionner comme si c'était la fin du monde. Je pense qu'il faut garder le sang-froid et respecter strictement les règles édictées par les autorités notamment la propreté et le fait d'éviter les rencontres publiques, les contacts entre autres.

- Il y a un autre problème qui se pose et c'est lié au fait que jusqu'à présent, notamment au niveau de certains foyers religieux, les gens ne croient toujours pas en l'existence du Coronavirus...

Je pense que c'est là où les guides religieux ont un rôle déterminant à jouer. Quand on est guide religieux, quand on est à la tête d'une communauté religieuse et censé comprendre les choses de la vie, il est de son devoir d'informer les membres de sa communauté sur les dangers d'un tel fléau. Aujourd'hui nous sommes dans un monde planétaire, dans une économie globalisée. Ce qui se passe ailleurs est vécu en direct ici dans notre pays. Là on ne peut tromper personne, ce qui se passe dans le monde on le vit. Il ne sert à rien de nier l'évidence. Le président de la République a pris la responsabilité de communiquer avec son peuple et après s'être renseigné sur la propagation de la maladie, a pris des mesures préventives pour stopper son avancée. C'est cette posture que doivent prendre tous les leaders d'opinion que ça soit les chefs religieux, les présidents des Associations sportives et culturelles (Asc), le chef de famille etc.

- Aujourd'hui on est à peine entré dans l'année 2020. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la mise à niveau des entreprises par votre structures ?

La structure (le bureau de mise à niveau) a atteint l'âge de maturité et se projette aujourd'hui sur l'avenir de la mise à niveau. L'avenir de la mise à niveau c'est la transformation structurelle de notre économie, c'est la transformation structurelle des entreprises. Parce que la compétitivité d'une économie c'est d'abord celle de ses entreprises, de son tissu industriel, de son administration. Je pense que dans cette mouvance la mise à niveau doit être dotée d'importantes ressources car il faut continuer à préparer le tissu industriel, les entreprises dans une perspective de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Car la Zlecaf va introduire un nouveau comportement de la part de nos entreprises et de nos chefs d'entreprise. Parce il faudra se dire que le marché sénégalais n'est celui des entreprises sénégalaises seulement : d'autres entreprises viendront concurrencer celles du pays dans leur propre marché. Donc la mise à niveau qui est actuellement un instrument apprécié par le secteur et par les chefs d'entreprise, doit continuer à forger des champions non seulement nationaux mais auront l'étoffe de pouvoir aller en Côte d'Ivoire, au Maghreb pour compétir. C'est cela le défi de la mise à niveau dans les années à venir. Et comme vous le savez le Sénégal va entrer dans l'ère des pays producteurs de pétrole et de gaz et pour ne pas perdre, par avance la bataille, il faudra préparer les entreprises sénégalaises pour quand même capter des parts de marché.

Propos recueillis par Bassirou MBAYE