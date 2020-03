Afrique: Pandémie et propagation du coronavirus - Le monde s'affole

Apparu pour la première fois en Chine, au mois de décembre 2019, le Covid-19 qui serait d'origine animale, se répand dans le monde entier, depuis plus de trois mois, comme une trainée de poudre. Stigmatisé au début, car considéré par certaines grandes puissances, notamment les Etats-Unis, comme un «virus chinois», l'Organisation mondiale de santé (Oms) s'est pourtant résolue de qualifier le nouveau Coronavirus de pandémie mondiale à cause du «niveau alarmant de propagation». Partout, les Etats prennent des mesures de plus en plus ardues pour se parer contre cette maladie, montrant l'affolement général dans le monde entier.

Le coronavirus actuel, plus précisément Covid-19, se répand dans le monde entier depuis plus de trois mois, à la vitesse de l'éclair. Après un premier mort en mi-février, la France a pris le lundi 16 mars, des mesures de confinement pour faire face à l'avancée du virus. Le même jour, plusieurs grandes surfaces étaient prises d'assaut, partout en France, avec des queues de charriots de plusieurs dizaines de mètres devant les entrées, avant même l'entrée en vigueur de la mesure. Dans certaines grandes surfaces, les responsables des magasins ont pris des mesures pour limiter le nombre de clients qui entrent à la fois.

Outre-Atlantique, la propagation du coronavirus semble rimer avec la vente d'armes. En effet, dans les états les plus touchés par le Covid-19, certains observateurs disent remarquer une forte hausse du nombre d'armes vendues. C'est le cas notamment pour la Californie, New York et Washington. À Los Angeles, par exemple, la correspondante américaine pour le média australien Nine News, a publié une vidéo sur son compte Twitter montrant une file d'attente le magasin d'un revendeur d'armes. Si certains américains expliquent cette ruée vers les armes par la peur de la rupture de nourriture et la nécessité de protéger leur famille, d'autres, à l'image des américains d'origine asiatiques, brandissent une autre explication. Ces derniers, comme l'explique CBSN, craignent d'être la cible d'attaques raciales en raison de la propagation du coronavirus.

LA CORONA-STIGMATISATION

En réalité, la crise du Coronavirus a entrainé la stigmatisation de certaines communautés, notamment celle asiatique dans l'Hexagone. SOS racisme avait observé une multiplication de propos stigmatisants, mais aussi, une recrudescence d'insultes et d'agressions dirigées contre les Asiatiques de France, soupçonnés d'être porteurs du coronavirus. L'association avait lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour lutter contre ces préjugés anti-asiatiques.

Le même phénomène a été noté aux Etats-Unis d'Amérique au point de faire réagir les autorités chinoises. En effet, le lundi 9 mars dernier, lors d'une conférence de presse, Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, avait déclaré que «la Chine condamne la pratique méprisable des Etats-Unis qui consiste à stigmatiser le pays et la ville de Wuhan avec le nouveau coronavirus». Invité à commenter les propos du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo qui qualifiait le virus de "Coronavirus de Wuhan", le porte-parole avait laissé entendre que son pays dénonçait «cette pratique méprisable».

Le Sénégal n'est pas épargné par cette «corona-stigmatisation», dans la mesure où les premiers cas confirmés ont été imports par des Européens, avant que l'émigré Sénégalais de retour d'Italie ne contamine son entourage. Ainsi donc, sachant que tous les premiers patients ainsi testés positifs sont des personnes venues de l'extérieur, surtout par voie aérienne, nombreux étaient les Sénégalais qui réclamaient la fermeture de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass aux étrangers. Dans certaines localités, les populations se méfient des étrangers, surtout des blancs. Récemment à Ziguinchor, des Italiens installés dans le quartier de Boudody avec leurs camping-cars, avaient semé la psychose chez les populations, selon le correspondant de Sud quotidien, Ignace Ndeye.

LE CORONAVIRUS MET EN MAL LA DIPLOMATIE

Les cris de cœur de ces populations semblent être entendus par les autorités sénégalaises qui ont décidé de fermer les frontières aériennes avec certains pays très touchés à l'image de la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, la Tunisie et l'Algérie. Bien avant le Sénégal, beaucoup de pays se sont barricadés dès que l'Oms a qualifié cette maladie qui n'épargne aucun continent, aucune race, aucun nanti, de pandémie. Pis, le Covid-19 est parvenu à mettre sens dessus sens-dessous toutes les règles de bienséances diplomatiques. D'un côté, on remarque que le président américain, Donald Trump a suspendu, pour 30 jours, l'entrée aux États-Unis de tous les voyageurs en provenance d'Europe, sauf le Royaume-Uni. De l'autre, l'espace Schengen est mis en mal en Europe, avec la décision unilatérale de certains pays de fermer leurs frontières avec leurs voisins. Ce qui n'a pas manqué de provoquer l'ire de la Commission européenne qui a comme mission de faire respecter les traités européens. Ironie de l'histoire de cette crise, ou symbole du manque de coordination européenne, c'est la Chine qui a fait preuve de solidarité à l'Italie et à la France.

LA VAGUE D'INFODEMIES A CORONAVIRUS

Que dire de la prolifération des fake news, des rumeurs, des infox, des «infodémies» et autres ? La pandémie du coronavirus a entraîné une vague d'informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Les rumeurs concernant d'éventuels traitements du coronavirus ne manquent pas sur Internet, allant des plus loufoques au plus inimaginables. Certains avancent que le virus ne résiste pas à la chaleur et il meurt s'il est exposé à des températures de 26, 27 degrés. D'autres estiment qu'on peut se protéger du Coronavirus en se rasant la barbe ou en se vaporisant de l'alcool sur la peau. Ou encore, des conseils du genre «le coronavirus, avant d'arriver aux poumons, reste dans la gorge pendant quatre jours et la personne a mal à la gorge et tousse. Si la personne boit souvent de l'eau et se gargarise avec de l'eau chaude, du sel et du vinaigre, elle éliminera le virus». Que dire des charlatans au Sénégal qui prétendent être à mesure de traiter ledit virus ? De fausses informations qui ont inondé le pays, poussant le ministère de la Santé et de l'Action sociale à saisir le procureur de la République contre tous ceux qui véhiculent des informations infondées.

Une chose reste évidente, il n'existe aucun remède spécifique au coronavirus, pour l'instant et qu'en règle générale, il est conseillé de considérer que tous les traitements qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ne proviennent pas de sources officielles sont faux, inefficaces et parfois dangereux.

LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT S'IMPOSE, APRES LE CORONAVIRUS

Par ailleurs, il est bien de signaler qu'à quelque chose malheur est bon. En l'absence de traitements, les mesures de prévention pour éviter la transmission sont multiples, notamment le lavage des mains, le port de gants ou de masques, le confinement, la distance sociale. D'autres gestes barrières sont aussi préconisés tels que se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement, et de jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou avec de l'eau et du savon. Pour toutes ces mesures d'hygiène, il serait bien que les sénégalais se les approprient une fois pour toutes.

Que dire de la forte dépendance alimentaire du Sénégal à la Chine et aux autres pays européens ? Le confinement de certains pays, ainsi que la dislocation progressive des chaines d'approvisionnement dû à la fermeture des frontières doivent pousser les autorités du pays à la prise de conscience face à la nécessité de rééquilibrer la dépendance alimentaire du Sénégal. Le Covi-19 qui a chamboulé l'économie mondiale devrait normalement servir de leçon à notre pays pour beaucoup plus travailler à l'effectivité de l'autosuffisance alimentaire théorisée, depuis des années maintenant.

Autre chose, et pas des moindres, l'Italie dont le système hospitalier est submergée par la maladie, s'en est remis à la Chine pour affronter l'urgence. Au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr annonce l'installation prochaine de 100 lits à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, pour la mise en quarantaine des cas suspects de coronavirus. Ce qui met à nu la faiblesse de la capacité d'accueil du pays en services de réanimation. Que dire de la mobilisation du personnel médical ? Cela montre à suffisance que le Coronavirus vient d'administrer une belle leçon au monde entier et qu'un changement de comportement s'impose.