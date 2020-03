Sénégal: Covid-19 - Fermeture des frontières aériennes (communiqué)

Dakar — Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a annoncé la suspension à compter de ce vendredi et jusqu'au 17 avril 2020, de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, pour contenir la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique un communiqué reçu à l'APS.

La même source précise que cette mesure additionnelle ne s'applique pas aux vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, aux vols cargo, aux évacuations sanitaires et aux vols spéciaux autorisés, après la fermeture partielle du ciel sénégalais, ce mercredi à 23h59.

Le communiqué renseigne que "la mesure prendra effet ce vendredi 20 Mars 2020 à 23h59 jusqu'au 17 avril 2020".

Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la suspension, à partir de mercredi, et pour une durée d'un mois, de toutes les lignes aériennes avec la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal, ainsi qu'avec l'Algérie et la Tunisie, pour contenir la propagation du coronavirus

En effet, note le texte, le ministère du Tourisme et des Transports aériens "considère aujourd'hui plus que jamais, n'a nul autre choix que d'opter des mesures drastiques qui pourront définitivement freiner cette pandémie dans notre pays tout en préservant la santé et le bien-être des populations".