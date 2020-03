Angola: PR établit des mesures urgentes sur le Covid-19

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mercredi à Luanda que le gouvernement angolais avait décidé de prendre d'urgence des mesures exceptionnelles pour empêcher l'importation de cas de Covid-19 et sauvegarder la vie et la sécurité de la population.

Dans un message adressé à la Nation, concernant la pandémie de Covid-19, le Président João Lourenço a appelé les citoyens angolais et les étrangers résidant dans le pays à respecter strictement les mesures contenues dans le décret législatif présidentiel provisoire n ° 1/20 du 18 mars qui met en évidence la suspension, à partir de 0h00 (zéro) heures de ce mois, de tous les vols commerciaux et privés de passagers de l'Angola vers l'extérieur et vice versa durant 15 (quinze) jours, prorogeable pour une durée égale.

La pandémie s'est propagée sur toute la planète, a poursuivi le Président de la République, avec une augmentation significative des cas en Europe et dans d'autres parties du monde, ce qui nécessite un effort redoublé et des mesures de précaution pour le contrôle du virus. Selon le Chef de l'État angolais, compte tenu de cette situation qu'il a jugé préoccupante, le gouvernement angolais agit en prenant des mesures spéciales pour contrôler l'impact négatif de la pandémie au niveau national et ses effets sur la vie des citoyens. L'Angola n'a enregistré jusque-là aucun cas de Covid-19, ayant testés des cas avec des résultats négatifs chez des centaines de passagers à l'aéroport international de Luanda en provenance de pays à haut risque.

Dans le message parvenu à l'Angop, João Lourenço a considéré la pandémie de Covid-19 comme un défi mondial auquel tous les citoyens nationaux et étrangers doivent unir leurs efforts de manière organisée.

Dans ce contexte, l'homme d'État insiste sur le respect des règles de civisme, d'engagement social et de solidarité, pour la préservation du bien commun et la défense de l'intérêt national.

Enfin, le Président João Lourenço a indiqué que, dans tous ces efforts, le pays compte sur le soutien et l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, des organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres institutions et entités publiques et privées, religieuses et la société civile en général auxquelles il remercie.