Sénégal: Covid - 19 - "Y en a marre" sensibilise par la chanson

Dakar — Le mouvement "Y en a marre" a sorti, mercredi, un single de sensibilisation, en wolof et français, invitant au respect des mesures d'hygiène édictées par le personnel sanitaire pour lutter contre la maladie du Coronavirus.

Le morceau intitulé "Aar sa bop, aar gniga deukeul" (Se protéger et protéger ses voisins, en wolof), revient sur les différentes règles à suivre pour éviter la propagation du COVID-19, notamment se laver les mains avec du savon, éternuer dans un mouchoir et le jeter dans une poubelle ou sur le coude de la main, etc."Protèges-toi et protège tes voisins, mieux vaut prévenir que guérir, mettons en pratique les consignes dictés par les médecins", chantent en refrain Thiat, Fou Malade, Simon, entre autres, qui présente également quelques signes de la maladie.

"Le Coronavirus a envahi le monde, il existe au Sénégal et a atteint des personnes dans des contrées du pays, éviter la saleté et faisons du set setal, c'est une question de santé nationale", rime le rappeur Malal Talla alias Fou malade.Le message clair et simple des rappeurs invite à "la cohésion nationale" et surtout à l'application des mesures d'hygiène pour "vaincre à terre le Coronavirus", dit Thiat

Pour les chanteurs, "il est question de prévenir, évitons les débats inutiles, l'heure est grave, il faut s'unir, faisons un sur le ring, l'union est vitale et le respect des consignes est capital pour vos querelles de bas étages".Côté musical, le groupe s'est inspiré par moment de sonorités déjà populaires comme le refrain "Ceci n'est pas normal" chanté à une époque par le groupe Positif Black Soul dans l'album "Capsi".

Au-delà de la sensibilisation, les rappeurs dénoncent les "Fake news" et les vidéos de buzz qui font dans la désinformation sur cette maladie qui a dépassé mercredi les 217 mille cas dans le monde avec plus de huit mille morts touchant 140 pays dont 30 en Afrique.Le Sénégal a enregistré mercredi cinq nouveaux cas, ce qui porte le le total à 36 cas déclarés positifs dont deux guéris, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale.