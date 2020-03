Sénégal: Les acteurs culturels jouent leur partition contre le Covid-19

Dakar — Les acteurs culturels ont présenté mercredi leur plan d'action de lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), constitué de messages de sensibilisation dans les différents arts, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

Les artistes, réunis à la Maison de la culture Douta Seck, ont dit leur souhait d'alerter ensemble pour vaincre le Coronavirus. La troupe théâtrale "Guedj Mbamboulane" de la Médina a donné le ton avec un sketch de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à prendre pour stopper le Coronavirus.

"Pour la corporation du théâtre, nous avons entendu l'appel et nous avons commencé depuis le 9 mars dans les associations des artistes comédiens du théâtre sénégalais (ARCOTS), les troupes avec des vidéos diffusés sur les réseaux sociaux pour dire aux Sénégalais que la maladie du Coronavirus existe belle est bien", a dit le comédien Kader Diarra "Pichininin" lors d'une rencontre.

En plus de ces vidéos invitant les populations à se laver les mains, à respecter les distances requises, le confinement et les différentes règles d'hygiènes, estime Kader Diarra, "des sketchs de sensibilisation utiles" pour notre pays sont réalisés pour combattre cette pandémie du COVID-19.

La journée mondiale du théâtre prévue le 27 mars prochain sera aussi une occasion pour sensibiliser les populations sur l'ensemble du territoire national sur la maladie à travers des sketchs dans les radios, télévisions, dans les rues et marchés, selon Kader Diarra, Pape Faye, Seune Sène et Yacine Sané entre autres comédiens du théâtre national venus représenter la corporation.Ils ont fait part de leur engagement à mener cette lutte pour buter le Covid-19 hors du pays.

"On est en train de réaliser une fresque sur cette pandémie qui touche le monde, au niveau de Colobane, et ce sera ainsi dans la banlieue avec des fresques murales pour illustrer la propreté", a quant à lui déclaré Amadou Fall Ba, administrateur de la Maison des cultures urbaines de Ouakam.

La danse est aussi dans cette campagne de sensibilisation selon les chorégraphes Gacirah Diagne de "Kaay Fecc" et Malal Ndiaye président de la Fédération des ballets. "C'est l'occasion de faire des vidéos de danse et de théâtre et voir comment internet peut être gratuit pour permettre à tous d'y accéder", suggère Gacirah Diagne.Selon la chanteuse Adiouza, les musiciens du mbalax sont en studio pour sortir une chanson afin de vaincre le Coronavirus.

"Vos soldats sont sur le terrain, prêts à intervenir, et dire que le COVID-19 existe, car il y a toujours dans la banlieue des gens qui n'y croient toujours pas", a lancé la chanteuse au ministre de la Culture et de la Communication en présence de Seydou Guèye, porte-parole de la présidence de la République.

Pour le plasticien Viyé Diba, cette maladie du COVID-19 "menace l'équilibre du monde", avouant toutefois qu'il sera "difficile" pour sa discipline de faire des propositions dans l'immédiat."Vu la spécificité de notre secteur, l'approche nécessite une réflexion pour voir comment y contribuer", souligne-t-il.Mais il estime que des artistes visuels proposent déjà quelque chose sur les réseaux sociaux. "Il faut que les médias aillent dans les ateliers pour écouter les artistes et voir leur travail", ajoute-t-il.Pour sa part, le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a appelé à l'"auto-gouvernance".

"Chacun doit se gouverner et gouverner les autres. La situation qui nous interpelle est sérieuse. Des décisions fortes ont été prises par le chef de l'Etat pour protéger les Sénégalais", a-t-il dit aux artistes.Le ministre Seydou Guèye a lui invité à l'adoption de nouveaux comportements et à une réadaptation de nos méthodes de travail, soulignant que "les artistes sont des valeurs sûres à l'export comme à la consommation"."On doit adopter de nouveaux comportements notamment la gouvernance individuelle dont parle le ministre Abdoulaye Diop, chacun doit se mettre en quarantaine individuellement et le faire, c'est adopter le geste qui sauve tous", a-t-il déclaré.