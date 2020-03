Togo: « Un droit républicain », d'après Me Apévon et les FDR

Lui et son parti ont refusé de s'aligner ouvertement derrière tel ou tel autre candidat de l'opposition, à la présidentielle du 22 Février dernier, appelant à voter tout candidat de l'opposition, mais ce n'est pas pour autant qu'ils en veulent à ces candidats et fermeront les yeux sur les résultats de cette présidentielle.

« La contestation des résultats d'une élection par un candidat est un droit républicain », écrit le parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet qui condamne fermement le harcèlement dont le candidat de la dynamique Kpodzro fait l'objet depuis la proclamation des résultats... Lecture !

Dans le communiqué rendu public le 03 Mars 2020, les Forces Démocratiques pour la République (FDR) ont déploré et dénoncé les conditions opaques dans lesquelles le scrutin du 22 Février 2020 s'est déroulé, entrainant une fois encore des contestations des résultats proclamés et une vive tension dans le pays.

En réaction à ces contestations légitimes, les forces de sécurité ont, comme d'habitude, dispersé violemment la manifestation organisée le 28 février 2020, procédé à des arrestations de manifestants et commis de graves violations des droits des citoyens.Allant plus loin dans l'escalade de musellement des contestataires, le domicile de M. KODJO Agbéyomé a été plusieurs fois encerclé par des éléments des forces de sécurité et son immunité parlementaire a été levée à la demande du Procureur de la République dans le but d'engager contre lui des poursuites pénales et mettre ainsi fin à la contestation.

Les FDR rappellent que la contestation des résultats d'une élection par un candidat est un droit républicain et condamnent avec force le harcèlement dont M. KODJO Agbéyomé est aujourd'hui victime.Les FDR tirent sur la sonnette d'alarme en faisant remarquer qu'en cette période d'inquiétude généralisée où la situation économique mondiale chancelle et connaîtra à coup sûr des difficultés plus grandes, ce qui rendra encore plus vulnérables nos pays déjà très fragiles, nous n'avons aucun mérite de nous arc-bouter sur notre désir effréné d'élimination des adversaires politiques, ce qui aura pour effet de saper les fondements d'une paix sociale véritable et plonger notre chère patrie le Togo dans le chaos.