Sénégal: Projet Sonotopia - Adrame Ismaël Coly raccorde les sons de Dakar et de Casamance

Sonotopia, un projet international de résidence artistique, est à Dakar pour examiner ses sonorités. A travers les installations de quatre jeunes artistes sonores, dont deux Sénégalais, il nous est donné de constater comment résonne la ville. L'un d'eux, AdraméIsmaelColy, a fait le parallèle entre les bruits de Dakar et de sa Casamance pour fixer l'attention.

On connaît Dakar pour son ambiance bruyante et grouillante. La capitale offre à longueur de journée des tonalitésvariées et entrecroisées qui, bien souvent, irritent les nerfs. Cependant, ce vacarme de capitale voile quelquefois des sons d'une lucide harmonie oud'une charmante curiosité. Sonotopia, un projet international d'art sonore institué par la Fondation Beethoven (Allemagne), à travers une résidence artistique à Kër Thiossane, est venu explorer cet univers des sons dakarois.

Quatre jeunes artistes ont porté l'expression de cette photographie ronflante. La Luxembourgeoise Nika Schmitt, l'Allemand Martin Tornow et deux Sénégalais, Anna Karima Wane et AdrameIsmaelColy.Ce dernier, originaire de la Casamance, a essayé de passer par la nostalgie de son village deKatoudié pour déchiffrer lechahutet la rumeur de Dakar. Son installation est atypique. Dans la pièce du centre culturel Kër Thiossane qui accueille son œuvre dénommée « Emitaï » (en diola, Dieu ou pluie), l'équipement et son effet imposent le silence et l'enivrement.

Des bouteilles de perfusion remplies d'eau pendent du plafond. Elles plongent à moitié dans des calebasses du bout desquelles traversentdes seringues de perfusion. Ces seringues pissent, à intervalle lent et régulier, des gouttes d'eau qui échouent sur divers récipients. Il y a un bol en métal, un grand canari, une marmite, un tube amplifié par un haut-parleur, entre autres.« J'ai voulu créer une pluie artificielle », fait observer IsmaelAdraméColy.Un autre baffle est placé dehors, au pied de la fenêtre, pour créer l'effet visuel.

Le but est de créer une acoustique qui va intervenir dans la résonnance de la chambre, dit-il. Le défi, détecter les endroits les plus bruyants dans la chambre. Le mécanisme crée une influence sur la perception auditive et laisse apprécier l'ouïe, notre premier véritable contact avec le monde « extérieur ».

Le jeune artiste, par ailleurs journaliste issu de la 44ème promotion du Cesti, a puisé son inspiration d'une expérience vécue dans la concession de son village de Katoudié. Il pleuvait et des gouttes suintaient de la toiture. Le son régulier produit par le choc des gouttelettes au sol l'a intrigué et il s'est posé la question de comment l'exploiter. Il a pris des récipients dans la cuisine pour recevoir ces gouttes et s'est « rendu compte d'une certaine musicalité » au gré des positions et des matières.

Ismail A. Coly a aussi récupéré des sons dans des zones dakaroises qu'il a produites dans son œuvre. En les associant à des situations sonores vécues dans son village, explique-t-il, il a cherché à produire une alchimie. Au-delà d'appeler le paradoxe entre le Dakar bruyant et la quiétude des villages, il leur a trouvé des connexions et des analogies. « Ce n'est doncpas une comparaison ou une confrontation, mais une manière de voir de quelles manières faire cohabiter ces sons », a-t-il fait remarquer.

Symboliquement, l'œuvre est aussi un hommage aux particularités culturelles de son village. Dans ce bled de la Casamance, au crépuscule, on expose au cœur du bois sacré des récipients d'eau pour dire sa gratitude à la nature et magnifier sa clémence. L'installation « Emitaï » invite également à se concentrer sur les voix de la nature ainsi que sur les subtiles et innocentes sonorités de Dakar. Elles existent et sont là, mais les bruits parasites et chaotiques clinqués par les préoccupations économiques de Dakar leur font écran.