Sénégal: Le virus de l'achat-panique menace le commerce

Pas de panique. Le Sénégal est à l'abri d'une pénurie de denrées de première nécessité pour les deux à trois mois à venir. C'est le message que les autorités et les commerçants tentent de passer à une population paniquée par la pandémie de coronavirus. Mais, au rythme de la propagation du virus et de son impact sur la chaine logistique mondiale, les scénarii les plus pessimistes ne sont pas à exclure dans le moyen et le long terme.

De l'Australie aux États-Unis en passant par la France, la scène se répète dans les supermarchés : les clients dévalisent les rayons de papier-toilette, paniqués par le nouveau coronavirus. Au Sénégal, on n'en est pas encore là. Heureusement ! Cependant, certains consommateurs commencent à s'inquiéter des risques de pénurie des denrées de première nécessité dans les jours à venir.

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, a tenu, à cet effet, à rassurer la population, expliquant que le marché national est « suffisamment approvisionné » en marchandises et excluant que la pandémie de la maladie à coronavirus puisse engendrer une pénurie de denrées alimentaires. Toutefois, l'inquiétude reste perceptible. Pour certains experts, l'explication tient dans la théorie des jeux : si chacun achète uniquement ce dont il a besoin, il n'y a pas de pénurie. Mais, si certains succombent à l'achat-panique, la meilleure stratégie est de faire de même pour être sûr de ne pas en manquer.

Un « réflexe humain, compréhensible, parce que les gens veulent toujours prendre des précautions », a jugé l'économiste Malick Sané, chef du Laboratoire de politiques commerciales au Centre de recherche économique appliquée (Crea) de Dakar. Selon lui, « il y a effectivement un risque de pénurie de certaines denrées sur le plan mondial - ce qui est, du reste, valable pour tous les pays - mais tout dépend de la durée de la pandémie ». Nonobstant, a-t-il ajouté, c'est aux autorités de rassurer la population - ce qu'a tenté de faire Aminata Assome Diatta - et de prendre certaines mesures pour éviter les pratiques spéculatives qui risquent de précipiter la pénurie.

Jouer le jeu de la solidarité nationale

Des pratiques spéculatives justement, il n'y en aura pas, a promis Ousmane Sy Ndiaye, secrétaire permanent de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois/Jappo). « Nos membres sont des patriotes, des Sénégalais avant tout. Nous sommes aussi des musulmans et également concernés par ce drame », a-t-il rappelé, promettant que les commerçants « joueront le jeu de la solidarité nationale » durant cette situation de pandémie de coronavirus qui engendre une peur généralisée. M. Ndiaye a néanmoins invité à surveiller quotidiennement le marché pour éviter que des brebis galeuses ne contreviennent à ce mot d'ordre de responsabilité et de solidarité.

À la suite des autorités du ministère du Commerce, le secrétaire permanent de l'Unacois/Jappo a estimé que « théoriquement », le marché continuera à être correctement approvisionné « dans les trois mois à venir ». « D'après nos prévisions, il n'y a aucune inquiétude à se faire en termes d'accessibilité des denrées de première nécessité et de stabilité des prix durant cette période », a-t-il dit, appelant toutefois l'administration fiscale à « lever un peu le pied » afin d'accorder un certain nombre de facilités aux entreprises qui évoluent dans l'importation de ces denrées durant cette période difficile. Par exemple, en leur accordant des dérogations dans l'application du calendrier fiscal et, à terme, un allégement ou des réductions d'impôts en échange d'un approvisionnement régulier du marché.

Des réserves de change pour couvrir six mois d'importations

D'après Malick Sané, les pays de l'Uemoa disposent de réserves de change pouvant couvrir jusqu'à six mois d'importations. Sans compter d'autres mécanismes, comme le compte d'opérations qui, du moins, jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme du FCfa, permettra aux pays de la région d'avoir un déficit illimité dans leurs importations. De son côté, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) peut, à l'image de la Réserve fédérale américaine, procéder à des injections de liquidités sur le marché pour soutenir les banques et éviter ainsi des tensions de trésorerie préjudiciables aux entreprises. Une telle mesure serait salutaire pour les sociétés importatrices, a appuyé M. Ndiaye.

Cependant, vu le niveau très extraverti de nos économies et les perturbations notées dans la chaine logistique mondiale, il faut se préparer au pire si, par malheur, la pandémie devrait perdurer. Déjà plusieurs pays ont commencé à se barricader et le transport aérien est fortement réduit. Encore que les ports (par lesquels passent l'essentiel des marchandises) continuent de fonctionner. Dans tous les cas, des ajustements sont indispensables, notamment pour soutenir les entreprises et les populations les plus affectées par la crise, a estimé Malick Sané. Il faut aussi une concertation « permanente et étroite » entre l'État et le secteur privé, a renchéri Ousmane Sy Ndiaye, plaidant pour la mise en place d'un sous-comité qui serait le relai du Comité de lutte contre le coronavirus sur le marché.

Sur le long terme, il convient de rendre nos économies moins dépendantes de l'extérieur et d'investir dans une vraie souveraineté alimentaire, a conclu Malick Sané. Mais, ceci est un combat de longue haleine. Pour le moment, l'urgence est de juguler le virus et son impact négatif sur l'économie.