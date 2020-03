Sénégal: Paco Diatta, héraut de l'Afrotronix

Paco Diatta. Ces deux noms évoquent juste des nominations fréquentes sous nos tropiques, mais sonnent fort dans la sphère musicale européenne.

Omar Diatta, à l'état civil, a su s'imposer et imposer le caractère musical du Sénégal, de la Casamance en particulier, dans le royaume belge où il est établi depuis presque deux décennies. Là, il vient en vacances et prépare son retour ainsi que des projets qui répondent au partage artistique entre l'Afrique et l'Occident.

L'art de Paco

C'est un message de paix et d'amour. L'hymne et la fierté de notre identité, de l'Africain que nous sommes. Partout où je suis, c'est pour représenter mon pays, ses cultures, ses spécificités, ma région (la Casamance), mon ethnie (balante). Ceci se manifeste dans toutes les images que je renvois avec mes accoutrements, les perles, la calebasse, etc. Les gens s'attendent toujours à voir à travers moi un personnage très moderne mais avec tout ce qu'on peut trouver de traditionnel et de patriotique. Ma maman, quelques années après le début de ma carrière, m'a dit qu'elle savait que j'allais être musicien. Parce que depuis l'enfance je cultivais le rythme en jouant sur des objets recyclés et les meubles, entonnais l'harmonie des chansons traditionnelles qu'elle m'avait elle-même apprise dans une belle ambiance de famille africaine. On s'amusait aussi et s'affûtait avec les chansons de Touré Kounda, que je considère comme les pères de la world music, et dont j'ai fait la première partie avec Femi Kuti (fils de Fela Kuti, musicien nigérian et créateur de l'afrobeat) à Perpignan. Donc les choses ont toujours été là, et ça a juste grandi avec moi.

« Femme Gloire »

C'est une toute première en Casamance de réunir toutes les voix féminines de la région pour un tube. Ce sont de grandes et belles divas de la musique locale qui ont, chacune, apporté une touche originale à l'art sénégalais. C'est heureux de les réunir parce que « Femme Gloire » se veut surtout un hymne pour la Casamançaise. Pour magnifier son courage, sa bravoure et sa noble résilience. C'est une initiative pour porter aussi le plaidoyer de leurs droits et leurs intérêts communs. Elle est le hit en ce moment chez nous. C'est un single que j'ai mené et lancé et qui est arrangé par Dr Sam d'Aluzioni. La direction artistique de la compilation en vue est gérée par mon manager Jean Gabin Coly et est entièrement travaillée à Ziguinchor.

Afrotronix ?

L'Afrotronix est un mélange d'ensemble, une touche de tous les cinq continents. C'est le capital de mes balades musicales mondiales. J'ai eu à beaucoup travailler avec les Hindous, avec qui nous avons effectué l'Afro India Project dans de grands festivals. C'est dire qu'il y a cette forte dose asiatique. L'Europe, n'en parlons pas. Ce style, cette musique est un monde. Il définit le monde et montre que, ensemble, nous devenons puissants. Parce qu'il montre la réalité de la paix et du partage entre toutes les parties du monde de ce que nous avons de plus significatif : la culture. Il montre la possibilité d'évoluer dans un monde où le racisme, l'apartheid, les guerres, entre autres sottises, ne sont que de vaines expressions. L'Afrotronix veut faire comprendre au monde que la couleur n'est qu'harmonie. C'est tout un esprit culturel.

Ambassadeur de la musique casamançaise

La musique casamançaise, c'est le regroupement de l'ensemble des riches sonorités que nous retrouvons dans les ethnies de cette région. D'habitude, en Europe, on ne voit pas plus de trois langues. Or, rien que dans la région casamançaise, on en retrouve une vingtaine. Dans les backstages, quand nous disons cela, les Blancs écarquillent les yeux. Dès lors que les langues sont vecteurs de cultures, disons clairement que nous une richesse insoupçonnée.

C'est une diversité et une mine incroyables. En tant qu'artiste, je me donne la mission de braquer les projecteurs de mon talent, de mon expérience et de mes links pour participer à illuminer ce qui est à même de valoir une satisfaction mondiale. D'irradier ce circuit qui peut surtout contribuer à asseoir, enfin, une industrie culturelle porteuse. Je puise énormément dans le patrimoine culturel local et ses multiples rythmes (balante, joola, maankagn, etc.).

Ce qui est admirable, c'est que les Tubaabs le perçoivent formidablement et n'y voient pas que de l'exotisme. Ils se meuvent dedans. Visuellement, ils voient et sentent un décor de l'Afrique. Musicalement, ils perçoivent les beats afro et les subtilités électroniques. Dans les spectacles, ça décolle du début à la fin. Ceci parce que j'ai exploité les bonnes particularités des cultures casamançaises. Et c'est avec une grande fierté, en tant que Sénégalais, de réussir cela.

« Casamance Couleurs »

Le principe du festival est de vendre la destination Casamance par la promotion de son vaste champ culturel. C'est aussi ma contribution à la région qui m'a accueilli dans ce monde et a bercé mon enfance et mon adolescence. Il y a eu entre temps le conflit et toute l'image qui s'est construite, malheureusement. Nous voulons aujourd'hui sensibiliser les populations et aider à consolider cette paix timide qui s'y installe depuis quelques temps. C'est également un appel du pied aux bailleurs pour qu'ils voient les énormes opportunités à investir dans cette belle région naturelle, verdoyante, généreuse et clémente. Les guerres ont toujours des conséquences, mais nous voulons amoindrir au maximum les séquelles. On espère que ce sera un grand évènement, qu'on prévoit pour novembre 2020.

Son parcours de musicien au Sénégal

C'est une très belle expérience. Cela a débuté, en 1993-1994, avec Gaston Madeira (promoteur culturel). C'était l'époque de la tournée Nelson News Music. Je me suis dévoilé avec Be One Africa, un groupe dans lequel j'étais avec Ndiaga Diop. Ce projet a duré deux ans. Nous faisions du reggae, et avions été lauréats des Talents Nouveaux. Après cette tournée hyper chouette, il y a DJ Prince de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) qui me met en rapport avec Dial Moussé Alé Mbaye. J'avoue que cette rencontre a contribué à déclencher ma carrière. Je quittais le marché du reggae pour pénétrer le marché tout à fait folklorique du mbalax. En tant que Sénégalais, je me disais que c'était un défi que je ne pouvais me permettre de louper. Par Dial Mbaye, je rencontre le défunt Cheikh Tidiane Tall (guitariste et claviste de Xalam 1 et 2) qui a estimé avoir détecté un excellent musicien et m'a pris pour les suivantes productions. Et ainsi j'ai été bassiste, entre autres, des tubes Sakhar gi (Ndiaga Mbaye), Bété bété (Dial Mbaye), Pélo pélo, Tédoungal toro (Abou Diouba Deh) dont j'ai travaillé les arrangements, etc.

L'apport du « folklore du mbalax »

Le folklore du mbalax m'a énormément enrichi avec ses rythmes, totalement différents de ceux de la Casamance. J'y ai assimilé les rythmes ternaires et 6-8 qui se jouent tout à fait différemment. Et c'est essentiellement de ces contrastes que je me suis servi comme bases pour mettre en place l'Afrotronix. En allant à la rencontre du jazz, du pop, du rock, etc., j'ai pu me rendre compte de la richesse des rythmes du mbalax et de l'opportunité de m'en servir pour créer une autre consommation. C'est ce mélange qui a décodé la Grande course et la Fête des jumeaux (de grands festivals européens).

Les participations dans les festivals du monde

J'ai pu partager la scène avec Ky-Mani Marley durant le festival Afro Sey dans sa rubrique Découvertes. C'était une excellente opportunité car cela me permettrait de faire le marketing de l'Afrotronix. C'est le lieu de dire ma reconnaissance à mon label Number One Entertainment qui m'a ouvert les portes du marché belge et, à partir de là, du marché français avec les festivals Défi Wine et Fête des Jumeaux. Durant le défi Wine, j'ai fait la connaissance de Gypsy, très pointilleux en guitare. C'est une belle expérience de partager avec des gens que tu écoutais il y a 20 ans.

Et ce sont eux qui devaient m'accompagner sur la scène. Il faut signaler que je n'étais pas avec le groupe de l'Afrotronix, mais je venais pour représenter l'Afrique dans ce festival. Il y avait d'autres groupes renommés, parmi lesquels les musiciens de Michèle Torr. Les spectateurs étaient vraiment enflammés quand je déboulais avec mon accoutrement authentique, la calebasse truffée de perles sur la tête, d'autant plus que j'étais le seul Africain entre 10 000 Européens dans ce festival. Chris Pure Magic, qui en était le présentateur, m'a remarqué et été charmé. Philipe, l'organisateur, également, était époustouflé et m'a rebooké pour l'édition de 2020. A la Fête des Jumeaux aussi, le premier et plus grand évènement mondial qui concerne les jumeaux, je suis le premier Africain à y avoir presté en 26 ans d'existence. C'était avec le groupe Afrotronix, que j'ai promu grâce au Défi Wine et face à une presse internationale présente en grand nombre. Il y avait deux petits jumeaux sénégalais, Ousseynou et Assane, dont la maman était venue parce qu'elle avait entendu qu'un artiste sénégalais était là. Ils m'ont rejoint sur la scène et c'est cette photo qui a fait le tour du monde des médias et a illustré le spectacle.

Séjour en Belgique

Ce n'est ni un choix ni un hasard, mais plutôt un beau décret du Bon Dieu et une belle occasion de couver l'Afrotronix. Je partais souvent en tournée internationale avec les ténors de la musique sénégalaise de l'époque. J'ai fait beaucoup de festivals avec Super Diamono, Fallou Dieng, etc. On pouvait faire deux jours dans un pays et se réveiller le matin pour aborder autre chose. Le rythme devenait insoutenable, avec toujours la même chose, le même style, le même accord et le public mélomane. Donc après le Bataclan de Abou Diouba Deh, je me suis dit pourquoi ne pas rester et apprendre autre chose. C'était l'opportunité de mettre en œuvre l'Afrotronix qui était depuis quelque temps déjà en esquisse.

C'était en 2003 que la décision de partir en solo est tombée. Je venais dans des salles où je ne connaissais pas, vice-versa, avec beaucoup de musiciens sur le plateau. Les gens appréciaient mais je voulais plus. Et j'ai compris que pour rallier les mélomanes de là-bas il fallait cette soupe kandja (mélange de rythmes locaux et exotiques). L'afrotronix est né et s'y est imposé. Je ne considère cependant pas que le fait soit de la fuite de cerveau. Je pense que toujours et tout le temps au retour. Cela fait partie d'ailleurs du propos de l'afrotronix qui suggère l'engagement des fils d'Afrique pour l'Afrique.

La diplomatie culturelle fait partie du principe. Nous participons à élargir, promouvoir et mettre en valeur nos singularités, pour que notre pays bénéficie des retombées. C'est bien de partir car sinon l'Occident méconnaitrait nos cultures. Mon album « C'est comme ça » raconte la force de ce partage et dit combien nous sommes plus forts ensemble. C'est le lieu aussi de dire à la nouvelle génération de faire la lessive des âmes et des cœurs et de cesser la concurrence idiote. C'est seulement à cause de cela que les choses sont plombées. Il faut de la générosité. Cela dit, j'exhorte mes frères qui y vont ou qui souhaitent y aller de fortement penser à cela, et même au retour pour offrir de l'expérience. C'est vrai que d'importants problèmes logistiques se posent ici. Mais là encore c'est à nous d'apporter notre intelligence et notre contribution, afin surtout de montrer que nous n'étions pas partis et restés en vain.