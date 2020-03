Sénégal: 5 nouveaux tests confirmes de covid-19, hier mercredi - Le pays enregistre 36 cas, dont 2 guéris

5 (cinq) nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) ont été déclarés hier, mercredi 18 mars, au Sénégal. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait le point face à la presse hier, sur 27 (vingt-sept) prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar, 5 sont revenus positifs.

«Il s'agit de trois (3) cas importés et de deux cas contacts de patients déclarés positifs respectivement le 11 et le 17 mars dernier», a déclaré Diouf Sarr dans son point du jour sur l'évolution de la maladie. Revenant sur la prise en charge des cas contaminés de Covid-19 en traitement à Dakar et à Touba, qui sont au nombre de 34 malades, le ministre a souligné : «leur état de santé évolue favorablement». Toutefois, il faut souligner que, à la date du 18 mars, le Sénégal a enregistré 36 cas déclarés positifs dont deux guéris.

Le Hangar des Pélerins réquisitionné pour les mises en quarantaine

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a, par ailleurs, informé que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira de site de mise en quarantaine systématique de toute personne ayant séjourné, dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal, dans un pays touché par la maladie de Covid-19. Pour clore la situation du jour, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, face à l'évolution des cas enregistrés, a rappelé l'importance du respect des mesures d'interdiction provisoire de manifestations ou de rassemblements, notamment à l'occasion des baptêmes, funérailles, mariages, cérémonies religieuses, conformément à l'arrêté N°007782 du ministère de l'Intérieur du 13 mars dernier.

EN BREF...

Coronavirus: Grand-Yoff enregistre son premier cas

La commune de Grand-Yoff a enregistré son premier cas de coronavirus. Le malade a d'abord été pris en charge au Samu municipal. Les tests effectués il y a quelques jours étant revenus positifs, le patient a été évacué à Fann à bord d'une ambulance. Il s'agit d'un cas importé. Selon Seneweb, le maire Madiop Diop s'est d'ailleurs rendu hier matin au Samu municipal, à en croire son chef de cabinet, Bassirou Samb. Après une réunion hier avec le corps médical, il a doté le personnel de combinaisons, gels hydroalcoolique et gants. «Nous avons aussi impliqué les "badiénous gokh" (marraines de quartier). Nous avons également demandé à tous les imams de réserver leur prêche exclusivement à la sensibilisation sur la maladie», a ajouté Bassirou Samb.

PREMIER CAS DE DECES DE COVID-19 AU BURKINA : La vice-présidente de l'Assemblée nationale rend l'âme

Le Burkina Faso a enregistré depuis hier, mercredi 18 mars, son premier décès causé par la maladie à coronavirus. Il s'agit de la députée Rose Marie Compaoré Konditamdé, 2e Vice-présidente de l'Assemblée nationale. Agée de 62 ans, la victime était diabétique et se trouvait en état de réanimation, après avoir été contaminée à la maladie de Covid-19. Selon le Pr Martial Ouédraogo, le Coordonnateur national de la lutte contre l'épidémie, elle est décédée dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Pour rappel, le Burkina en est à 20 cas confirmés de coronavirus, à ce jour.

INTERDICTION D'ACCES AU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE : Mariama Sarr opte pour les appels

Le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public du Sénégal, Mariama Sarr, a annoncé dans un communiqué, hier mercredi, la fermeture des portes de son département aux visiteurs. Mesure prise pour amoindrir les risques de contamination de Covid-19 qui a déjà fait 36 cas confirmés au Sénégal, depuis son apparition dans le pays le 02 mars dernier, avec 2 déjà guéris. Le département ministériel dirigé par Mariama Sarr, a toutefois mis en place des mesures pour garantir la continuité des services habituellement délivrés. Il s'agit, selon le communiqué, de la mise en place des numéros à contacter pour le suivi de l'information sur la situation administrative, le suivi de dossiers et la délivrance des actes d'administration comme retraites et avancements.