Sénégal: Au fouladou - La sensibilisation s'intensifie

Plusieurs initiatives sont développées présentement pour faire face à la covid-19. Des spots radios et autres interventions dans les bandes Fm des différents responsables de la santé pour expliquer comment faire face.

Pour la ville de Kolda, les transporteurs donnent le ton. Les différents bus Tata circulant dans la commune ont pris au sérieux la menace. Toute une panoplie nécessaire à la prévention est mise en œuvre. Les Terminus et autres lieux de départ les clients et personnels sont priés avec le sourire de se laver les mains avant d'embarquer. Le personnel est équipé de masque et de gangs. Le président du GIE Sérigne Sané, Kamor Dianté «entend accompagner les efforts de l'Etat dans ce combat citoyen». Il a souhaité «l'implication de tous pour que le virus ne puisse pas faire plus de dégâts. Au niveau des bus nous serons fermes sur les mesures de sécurités».

A la gare routière de Kolda aussi, le ministre de l'agriculture Pr Moussa Baldé a donné au regroupement des chauffeurs 300.000F pour les aider à faire un dispositif de prévention. Reste simplement à gagner le combat contre les surcharges des véhicules entre les différentes villes.

A Vélingara, le sous-préfet de Kounkané a fait un tour mardi jour de Louma à Diaobé. Un louma suspendu mais quelques commerçants étaient venus avant de rebrousser chemin.

Toujours dans ce département, un Français touriste, âgé de 75 ans, arrivé samedi dernier à 13h 45, avec 3 autres, présenté un cas suspect avec des signes. Des analyses sont envoyées à Dakar. Les travailleurs du campement et le propriétaire, au nombre de 12, sont mis en quarantaine. Il a été isolé et des prélèvements ont été envoyés à Dakar. Dr Sané, médecin chef de Disrict de Vélingara, a indiqué qu'il y a souvent des alertes et eux, partent pour voir, les cas suspects.