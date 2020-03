Sénégal: La chine appuie le pays dans la lutte contre covid-19 - 500 kits de tests, des masques, des écrans faciaux... offerts

La Chine va appuyer le Sénégal en kits de test de Covid-19 au nombre de 500 qui seront mis à la disposition du pays de la «Terranga» touché par la maladie.

L'information est donnée hier, mercredi 18 mars, au cours d'une vidéoconférence à Dakar, initiée par le ministère des Affaires étrangères et la Commission nationale de la santé de Chine à l'endroit d'experts médicaux sino-africains sur la lutte contre le Covid-19. Selon le donateur, l'entreprise, le Groupe BGI, est en train de chercher un vol convenable pour transporter ces produits au Sénégal, dans les meilleurs délais.

En plus de cette offre, la Chine a décidé, avec la participation de ses techniciens, de coopérer activement avec le gouvernement sénégalais pour transformer l'Hôpital Mère-Enfant de Diamniadio, construit par la Chine, en centre d'isolement dans les plus brefs délais. «Une entreprise chinoise de literie basée au Sénégal fera un don de literie à l'hôpital et plusieurs entreprises chinoises prévoient de donner encore des équipements de protection, tels que des masques, au Sénégal», a renseigné la Chine.

Et de poursuivre : «à l'ère de la mondialisation, les destins des peuples chinois et sénégalais sont étroitement liés. Nous sommes prêts à accompagner le Sénégal dans ce moment difficile pour vaincre l'épidémie et construire ensemble une communauté de destin sino-sénégalaise».

Des masques, des combinaisons de protection à usage médical, des écrans faciaux sont aussi prévus pour le Sénégal et d'autres pays africains touchés par la maladie à coronavirus. «M. Ma Yun (Jack Ma), homme d'affaires chinois et fondateur du Groupe Alibaba, a annoncé un don de 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20.000 kits de tests à chaque pays africain. Ces matériaux seront envoyés à Addis Abeba. Et le gouvernement éthiopien s'est engagé à assurer la logistique pour distribuer ces produits à l'échelle du continent», a aussi révélé la source chinoise.

Pour rappel, le Sénégal a été représenté dans cette réunion par le Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (Cous) au ministère de la Santé et de l'Action sociale.