Angola: Covid-19 - Synthèse nationale

Luanda — Au mois trois cents citoyens, qui sont atterris mercredi (18 mars) à en provenance du Portugal, ont été obligés de rester à la maison pendant 14 jours, pour éviter d'éventuel risque de contagion du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette mesure a été annoncée par la Commission interministérielle en réponse à la pandémie Covid-19, coordonnée par le ministère de la Santé d'Angola, suite à l'agitation et tumulte observées au sein des passagers lors de leur arrivée à l'Aéroport international 4 de Fevereiro à Luanda.

Le secrétaire national de JMPLA, Crispiniano dos Santos, a exhorté à Luanda, tous les jeunes à suivre les directives des organes officiels de l'État, en particulier du ministère de la Santé sur les mesures de protection de la coronavirus-19.

En ce moment, où le monde est confronté à la maladie qui, pourtant a déjà infecté plus de deux cent mille personnes, dont plus de 8.200 morts, le secrétaire de JMPLA appelle la population au calme et d'éviter le contact avec des citoyens nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par ce virus.

Lunda Norte

Le gouvernorat de Lunda Norte a crée un centre de quarantaine, dans le district de Chitato, pour le dépistage, pendant 15 jours, des citoyens en provenance de la RDC, et qui entrent par les frontières de Chissanda et Tchicolondo.

Selon le gouverneur de la province, Ernesto Muangala, s'il y a un cas suspect ou confirmé de la pandémie, le patient aura une assistance dans une salle isolée de l'hôpital David Bernadino, situé dans la ville satellite de Mussungue.

Dans les frontières, a-t-il réitéré, des équipes munies des outils bio-sécuritaires étaient en train d'être mises en place pour faire face à la Covid-19.

Benguela

L'hôpital de la Police nationale à Benguela, situé dans le district de Catumbela, est ordonné par la Commission multisectorielle locale de la lutte contre le nouveau coronavirus, d'accueillir tous les cas suspects ou positifs de cette pandémie.

S'exprimant à la presse, le directeur du bureau provincial de la Santé, António Cabinda a fait savoir que ce centre d'isolement comportait entre autres 18 lits, des salles de consultation et des soins intensifs, ainsi qu'une banque d'urgence.

Cuando Cubango

Les églises reconnues par l'État angolais, associations philanthropiques de jeunes et les autorités traditionnelles existantes à Menongue, chef lieu de Cuando Cubango, sont appelées à renforcer les campagnes de sensibilisation sur les mesures de protection contre cette épidémie.

Cette exhortation du vice gouverneur pour le secteur politique, social et économique de cette province, Carla Cativa, disait: « bien que le pays ne connaît, jusqu'à présent aucun cas positif de cette maladie, il est important que toutes les autorités de la société civile soient totalement engagées dans la sensibilisation sur les principales mesures de prévention ».

Bié

Le gouvernorat de Bié, Pereira Alfredo a appelé les institutions publiques et privées, les églises et autres partenaires sociaux à redoubler des efforts, afin de bien éclairer la population sur le nouveau coronavirus, son mode de transmission et de prévention.

Bengo

Pendant deux semaines, plusieurs techniciens du secteur de la Santé des six districts de la province de Bengo, suivront une formation sur comment se protéger contre cette maladie, tout en insistant sur son mode de contamination et de transmission, sur le diagnostic et les mesures de protection.

S'adressant à l'Angop, la directrice provinciale de la Santé, Victória Cambuanda, a informé que la province s'est déjà dotée de deux salles d'isolement, d'une capacité de six lits chacune, des équipements et des moyens bio-sécuritaires pour la prise en charge des patients à l'Hôpital général de Barra do Dande.

Huíla

Des journalistes des médias publics et privés de cette province ont suivi une formation de recyclage, afin de diffuser les informations avec professionnalisme.

Pendant la formation, les professionnels des médias ont été munis des outils qui expliquent clairement les cas suspects ou éventuels, les cas confirmés, ainsi que le mode de transmission et les symptômes de la Covid-19

Moxico

Le plan national de lutte contre le nouveau coronavirus a été présenté aux médecins, aux infirmiers et au personnel du Ministère de l'intérieur, par les autorités sanitaires locales, pour se protéger contre la propagation d'infection de cette maladie.

Les participants à la formation ont eu à noter des actions prévues par le Gouvernement contre Covid-19, allant des mesures d'entrée des personnes à la propagation des cas de pandémie dans le pays.

