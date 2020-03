Cote d'Ivoire: Séguéla - Des élus "Face au peuple" pour expliquer leurs rôles et attributions

L'espace "Madêgbê"du Centre culturel du département de Séguéla, situé dans la région du Worodougou, au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité le 14 mars 2020, une rencontre d'échanges entre les élus dudit département et les populations sur leurs rôles, compétences, missions et attributions.

Ces échanges dénommés "Face au peuple", initiés par la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), organisme politique allemand, proche de la CDU, parti politique de la Chancelière Angela Merkel, en partenariat avec le Regroupement des acteurs ivoiriens des Droits humains (RAIDH), vise à créer un cadre d'échanges et de partage entre le peuple et ses élus pour qu'ils aient le même niveau d'informations. Notamment informer les populations sur le rôle du député, du sénateur, du président du Conseil régional et du maire et de créer, par la suite, une interaction entre les deux entités afin de renforcer la confiance entre elles. « Le député n'a pas l'argent pour construire des routes, des centres de santé et les écoles. (...) Il n'en a pas les moyens et ce n'est pas sa mission », a indiqué Diomandé Vassamba Drissa, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, lors du panel sur le thème "Le parlement : compétences et missions du député et du sénateur".

Il a situé le rôle du député à cinq niveaux. A savoir, "voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale, évaluer les politiques publiques et rendre compte de tout ceci au peuple".

A la suite du coordonnateur du RAIDH, Fofana Souleymane, du représentant de la fondation Konrad-Adenauer, Goli Théodore, ainsi que du sous-préfet de Séguéla, Nemlin Abel, les représentants du maire, le premier adjoint Sindou Dosso, et le représentant du président du Conseil régional du Worodougou, le conseiller Traoré Mamadou, ont également exposé sur le thème "Les collectivités territoriales décentralisées : compétences, missions et attributions".

« Etre maire, c'est accepter d'être un agent de développement. C'est accepter de participer à tout ce qui est développement économique et social dans la ville », a relevé, pour sa part, Sindou Dosso, premier adjoint au maire qui a saisi l'occasion pour énumérer la panoplie des actions menées par l'équipe municipale actuelle conduite par Diomandé Lassina à son deuxième mandat.

Interrogé, Bakayoko Losseni, un habitant venu prendre part à la rencontre n'a pas manqué de saluer l(initiative.« Merci aux initiateurs qui nous permettent ainsi de savoir le vrai rôle de chacun de nos élus. Aujourd'hui, on sait que le député n'a pas pour rôle de faire des routes et des écoles. Ça, c'est important pour demain », a-t-il affirmé.Pour rappel, avant l'étape de Séguéla, les équipes du RAIDH et de la fondation Konrad-Adenauer, qui comptent sillonner tout le territoire national, étaient à Yamoussoukro, Bouaké, Gagnoa et à Grand-Yapo, dans le département d'Agboville.