Soudan: Hamdouk - Grâce à la coopération, nous pouvons vaincre la pandémie de Coronavirus

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a affirmé la Volonté du Gouvernement de conjurer la Pandémie de Coronavirus, affirmant que, par la Solidarité et la Coopération du Gouvernement et du Peuple Soudanais et du Monde dans son ensemble, nous pouvons vaincre cette Pandémie, qui, selon lui, est le Plus Grand Désastre de l'Histoire Contemporaine.

Dans une déclaration au peuple soudanais Mercredi soir, le Dr Hamdouk a appelé les Citoyens à Suivre Sérieusement et Strictement les Mesures et les Conseils émis par le Ministère Fédéral de la Santé, notant que ces Conseils sont Suffisants pour Vaincre la Maladie.

Il a déclaré que les récentes Mesures prises par le Gouvernement pouvaient sembler avoir Causé des Difficultés aux Citoyens, mais ces Mesures visaient à leur Protection, affirmant que « nous considérons certainement la souffrance des personnes aux postes frontaliers et nous avons fait de notre mieux pour prendre des mesures pour atténuer ces souffrances, et avec notre solidarité et notre coopération, le gouvernement et le peuple, nous vaincrons la maladie des coronavirus. »

Le Premier ministre a exhorté les Citoyens à Cesser d'Enormes Masses de Cérémonies Heureuses et Tristes, affirmant que renoncer à ces Traditions visait temporairement à Vaincre cette Catastrophe.

Il a apprécié les Efforts Considérables des Philanthropes Soudanais, des Capitalistes Nationaux, du Secteur Privé, des Jeunes de la Révolution et de tous les Secteurs du Peuple Soudanais pour conjurer cette Pandémie.

Il a déclaré que " c'est une solidarité unique et nous continuerons cette coopération avec tous pour vaincre cette maladie qui, a-t-il expliqué, n'exclut aucun peuple ou nation et avec d'autres peuples du monde pour la vaincre ".