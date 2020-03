Tunisie: La CNRPS avance la date de versement des pensions de retraite

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a décidé jeudi d'avancer le versement des pensions de retraite délivrées au profit des séniors à la retraite à travers la poste tunisienne et ce, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation de la COVID 19 et afin d'éviter l'encombrement.

Selon un communiqué publié par la CNRPS, les personnes âgées de 80 ans et plus auront leurs pensions jeudi tandis que celles âgées entre 75 ans et 79 ans, elles les auront samedi 21 mars 2020 étant donné que vendredi 20 mars coïncide avec la fête de l'indépendance.

Pour le reste des retraités, clients de la poste tunisienne et des différentes institutions bancaires, les pensions de retraite seront versées à partir du 23 mars en cours.

Dans ce contexte, la Caisse souligne que tous ses services ont redoublé d'efforts pour préparer les pensions dans un temps record et ont coordonné avec les services de la poste tunisienne et des banques pour payer les pensions à temps.

A noter que dans le cadre du dispositif visant à limiter la propagation de la Covid-19, la CNRPS avait appelé ses affiliés, actifs et retraités, à privilégier la communication à distance avec l'ensemble de ses services (téléphones, mails) et limiter les déplacements aux locaux administratifs au strict minimum.

Les intéressés peuvent contacter les centres régionaux et locaux et le bureau de relation avec le citoyen de 8h00 à 13h00 aux contacts indiqués sur le site www.cnrps.nat.tn/upload/liste.pdf