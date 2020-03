Tunisie: Coronavirus - Démarrage de l'enseignement universitaire à distance à partir du 30 mars 2020 en cas de poursuite de la suspension des cours

L'enseignement universitaire à distance démarrera à partir du 30 mars courant à travers les plate-forme universitaires virtuelles ou tout autres moyens permettant l'interaction à distance entre enseignants et étudiants, en cas de poursuite de la suspension des cours en prévention contre le Coronavirus, a indiqué, jeudi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique dans une circulaire ministérielle.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a indiqué que cette mesure de précaution se substitue aux cours présentiels et interviendrait en cas de poursuite de la suspension des cours et l'impossibilité d'effectuer des séances de rattrapage, appelant les enseignants universitaire à assurer des cours d'interaction et un accompagnement pédagogique à ses étudiants en proportion du nombre d'heures de présence légalement requis, notant que les questions liées aux systèmes d'évaluation et aux examens, feront l'objet d'une circulaire qui sera émise en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Selon le calendrier fixé par le département de l'Enseignement supérieur, l'étape de création des espaces d'enseignement virtuels et d'inscription des étudiants débutera le 23 mars et se poursuivra jusqu'au 29 du même mois, alors que l'étape relative à l'élaboration et à l'instauration du système, prendra place du 16 au 22 mars courant. Concernant les formations obligatoires déjà en cours, le ministère a appelé les établissements universitaires à faire preuve de flexibilité en prolongeant ou en réduisant la durée de leur achèvement et de tenir compte des cas d'interruption forcée, en envisageant leur poursuite à distance en coordination entre les stagiaires et les encadreurs pédagogiques ou professionnels.

Le département de l'Enseignement supérieur a encore appelé les intervenants dans les universités et les structures concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à chaque enseignant universitaire de créer son espace pédagogique en ligne ou d'héberger le contenu pédagogique de son cours, numériquement, afin de le rendre accessible aux étudiants.