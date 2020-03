Sénégal: Riposte contre le Covid-19 - Le pays brandit un arsenal de plus de 64 milliards

« Avec l'évolution de l'épidémie, un plan de contingence a été élaboré et chiffré, pour le montant de 64.039.279.189 FCFA pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation », a fait savoir cet après-midi le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Amadou Hott qui a fait face à la presse dans les locaux de Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe) a précisé que ce plan est financé essentiellement par le budget de l'Etat et par la contribution des partenaires au développement.

M. Hott indique dans la foulée que la pandémie a des effets négatifs sur la confiance des investisseurs et l'économie nationale notamment sur les secteurs du transport aérien et terrestre et du tourisme sans oublier les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement des industries et du commerce. Par conséquent, il est revenu sur la mise en place d'un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 dénommé FORCE-COVID-19 pour soutenir les secteurs affectés afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie sur la croissance et les emplois.

Ce fonds, explique-t-il, proposera une batterie de mesures notamment en termes d'accompagnement des secteurs affectés par l'épidémie, tels que le tourisme, le transport aérien (Air Sénégal, AIBD), les chaines d'approvisionnement du commerce formel et informel et de l'industrie dans le sens de préserver les répercussions sociales de la crise.

Amadou Hott précise tout de même, sans prononcer de chiffre que la taille du fonds dépendra des besoins identifiés sur la base des études, évaluations et enquêtes conduites par les différentes structures de l'Etat, en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires.

En outre, il confie que le gouvernement, en coordination avec les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union, travaille avec les institutions sous régionales (Bceao, Uemoa, Boad) pour identifier une forme de soutien aux Etats et au secteur bancaire de l'Union.