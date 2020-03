Liberia: William Tubman - Le modernisateur du Libéria

Au 19ème siècle le Liberia se construit sur l'oppression des indigènes. William Tubman est alors élu président. En plus d'unir son peuple, il préparera le pays à un avenir prospère.

Tubman, qui fut le 19ème président du Libéria, de 1944 à sa mort en 1971, est souvent considéré comme le père du Libéria moderne. Grâce aux investissements étrangers, il a fait construire une grande partie des routes et des chemins de fer du Libéria et rénové le port de Monrovia, créant ainsi l'infrastructure nécessaire à l'exportation du caoutchouc et du minerai de fer. Au moment de sa mort, le Libéria possédait la plus grande flotte commerciale du monde. De nombreux bâtiments représentatifs, comme le Capitole, l'hôtel de ville de Monrovia ou le Centre culturel national -connu aujourd'hui sous le nom de Kendeja- remontent à l'époque de Tubman. Il a également été à l'origine du célèbre hôtel Ducor International de Monrovia, le premier hôtel cinq étoiles d'Afrique de l'Ouest.

William Tubman a-t-il réussi à garantir une meilleure vie à la population ?

Pendant le mandat de William Tubman, le Liberia connaît une période de prospérité. Son administration investi également dans la santé et l'éducation. Le pays adopte un programme d'alphabétisation suivant une approche connue sous le nom de "Chacun enseigne à l'autre" (Each one teach one). William Tubman s'efforce aussi d'unir la population du pays. Après près d'un siècle où les indigènes sont opprimés par l'élite américano-libérienne, son gouvernement rendra obligatoire l'égalité des droits.

Cependant, le règne de William Tubman, qui a duré 27 ans, a également fait l'objet de critiques sévères. Une guerre civile qui a éclaté dans les années 1980 a remis en question les bases posées par Tubman. On lui a souvent reproché d'être autoritaire et d'avoir un train de vie dispendieux. Ses liens étroits avec les États-Unis ont été considérés par certains comme une atteinte à l'indépendance du Liberia. Mais malgré ces critiques, l'anniversaire de Tubman est toujours fête nationale au Liberia.

Quelles sont les citations célèbres de William Tubman ?

"Le Liberia n'a jamais bénéficié des avantages de la colonisation".

"Nous ne menons la guerre contre le socialisme si elle est maintenue dans les territoires et entre les gens qui sont inclinés, mais nous combattrons jusqu'à la mort toute tentative d'imposer et de nous imposer ce que nous considérons comme une illusion mystique".