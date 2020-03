Maroc: Malheureuse sortie du privé en public

Vil. Vénal. Cupide. Rapace... Que n'a-t-on pas servi comme substantifs et autres adjectifs qualifiant cette trop maladroite initiative signée de la Ligue de l'enseignement privé ! Une maladresse qui n'a pas d'égale.

Dire qu'il s'agit là d'une trop grosse bêtise passerait assurément pour un euphémisme déplacé.

Mais qu'aura-t-elle commis la fameuse Ligue pour mériter la palme de la stupidité et susciter un tollé si général ? Elle s'est tout bonnement, tout bêtement inscrite en faux pour accéder à « sa part » du Fonds spécial de la gestion de la pandémie du coronavirus. Et pourtant tout est dit dans l'appellation.

De plus, il a été dit et redit que ce fonds est réservé en premier au soutien du dispositif médical et de l'économie nationale pour assurer aux personnes atteintes de bonnes conditions de traitement.

Comme il a été spécifié qu'il doit également servir à soutenir l'économie nationale tout en visant à atténuer en particulier l'impact de la pandémie au niveau social.

Et le tout pour que les choses se passent dans les normes sur proposition du Comité de veille économique (CVE). Trop pressée à l'évidence, ladite ligue a pris tout le monde de court, et par là même choqué tout le monde en accouchant de sa misérable requête sous prétexte que les établissements de l'enseignement privé ont des salaires à payer et que, de ce fait, ils risquent... la faillite (sic). En tout cas, la faillite morale est là.

C'est faire preuve d'une cécité déconcertante que d'ignorer les priorités manifestes ; celle de sauver des vies et celle d'assurer un minimum vital à des milliers et des milliers de familles qui se trouvent subitement sans ressources.

Pour des raisons historiques, somme toute légitimes, ce genre d'établissement a pendant longtemps été exempt de payer des impôts. Une largesse qui s'étend encore à d'autres formes. Et c'est là un secteur qui rapporte. Il n'y a qu'à voir le train de vie que mènent la plupart des propriétaires. Combien parmi eux ont commencé par un petit local et qui se trouvent aujourd'hui à la tête de tout un empire. Toute la grâce en revient aux pauvres parents qui se font saigner à blanc.

Notre espoir aujourd'hui, c'est de voir quelques directeurs ou propriétaires sortir de leur mutisme pour recadrer la ligue et aussi de les voir agir comme bon nombre de valeureux citoyens et entreprises citoyennes pour contribuer au fonds et non pas chercher à le plumer.

Et pour cela, un virement bancaire sur le compte RIB 00181000780002011062022 ouvert sur les livres de BANK AL-MAGHRIB/Rabat serait le bienvenu.