Maroc: Fermeture des Centres de contrôle technique des véhicules

L'Agence nationale pour la sécurité routière (NARSA) a annoncé la fermeture, à partir de jeudi et jusqu'à nouvel ordre, des centres de contrôle technique des véhicules.

Dans un communiqué, l'Agence relevant du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, a précisé que cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées pour endiguer la propagation du Coronavirus et garantir la santé et la sécurité des usagers et du personnel opérant dans le secteur de contrôle technique des véhicules. Selon le communiqué, il a également été décidé, durant une réunion tenue mercredi, par la NARSA avec les représentants des centres de contrôle technique des véhicules, la Fédération nationale des centres de visite technique et la Fondation nationale des propriétaires des centres de visite technique et de la sécurité routière, de prolonger à une date ultérieure la validité des procès-verbaux de contrôle technique, dont la validité arrive à terme au 18 mars.

La NARSA a, également, décidé que les récépissés d'enregistrement des motocyclettes resteront valables jusqu'à une date ultérieure, en plus de créer un comité de veille et de suivi qui se réunira périodiquement pour prendre les mesures adéquates en fonction des évolutions de la situation.