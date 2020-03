Burkina Faso: Décès liés au coronavirus - «En principe, la prise en charge du corps n'incombe plus à la famille»

Si vous pensez être atteints du Covid-19: «Idéalement, il aurait fallu que les patients nous appellent. Si vous êtes malade et que vous pensez que vous pouvez faire le Covid-19, nous recommandons de rester à la maison et d'appeler (les numéros vers suivants : 52 19 53 94 / 01 60 87 87, Ndlr). Heureusement que de nombreux patients appellent.

Mais il y a quand même certaines personnes, et c'est ce que nous décommandons, font la sourde oreille. Ils se lèvent et vont dans les centres de santé privés ou publics. Ce n'est pas l'idéal. Nous avons même dit que si vous avez étés en contact et que vous n'êtes pas malades, appelez-nous. Si vous êtes à certains moment malade, nous envoyons une équipe faire un prélèvement.

Nous allons tous les jours voir ceux qui ne sont pas malades et qui sont en contact. Nous allons prendre leur température, voir comment ils se portent, etc. J'insiste sur le fait qu'il faut respecter les directives. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Je comprends que ce soit un réflexe de survie. Mais il y a un problème de santé publique! Quand on est un contact, on reste chez soi. Quand on est un malade et qu'on pense que ça peut être le Covid, on reste chez soi, on appelle et c'est à nous de gérer. Il y a des gens malheureusement qui passent par les formations sanitaires et c'est dommage.»

En cas de décès lié à la maladie: «Nous avons une vie très communautaire. Et nous l'avons remarqué avec la première personne que nous avons perdue. En principe la prise en charge d'un tel corps n'incombe plus à la famille. Le corps lui-même il est désinfecté. Il est mis dans un sac approprié. Le sac lui-même est désinfecté. Il est mis dans un cercueil approprié. Le cercueil lui-même désinfecté et scellé. Vous voyez qu'il n'y a pas de place pour la famille.

Le corps doit quitter l'hôpital sans passer par la morgue et partir pour être enterré. En principe, les proches doivent rester à une distance acceptable pour que les autres équipes puissent procéder à l'enterrement. Or ici les familles veulent s'occuper du corps de leur proche, et c'est humain. Je ne crois pas que, si cette personne-là vivait, elle aurait voulu être à l'origine d'une contagion.»