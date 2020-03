Burkina Faso: Le plan de riposte passé à la loupe

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a présidé le jeudi 19 mars 2020 à Ouagadougou la première session du Comité national de gestion de la pandémie de COVID-19 au Burkina Faso. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers (PTF) ont échangé à cette occasion sur la situation de la maladie et examiné le plan de riposte ainsi que le dispositif de lutte et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national.

Réunis autour du PM pendant trois heures, les membres du comité que sont le gouvernement, l'ambassadeur des Etats-Unis, le secrétaire général de la Défense nationale, le représentant résidant de l'OMS et les partenaires techniques de la santé ont fait le point de la mise en œuvre des organes chargés de gérer la pandémie de coronavirus. Ils ont passé en revue le rapport sur la mise en place du plan de riposte et celui de la communication. Les ministres ont fait, avec les partenaires, la situation de la maladie à la date d'hier, de la prise en charge des cas suspects et de ceux positifs.

Il ressort du point fait à l'issue de la rencontre par le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, que l'enveloppe pour financer le plan de riposte est estimée à plus de 11 milliards de F CFA. Selon ce dernier, le Premier ministre, après examen des points à l'ordre du jour, a donné des instructions pour l'exécution diligente du plan de riposte. Il est question de dynamiser les structures du centre opérationnel de réponse aux urgences sanitaires et d'intensifier la communication pour la prévention. Cela, en impliquant fortement les leaders et les responsables religieux, coutumiers et associatifs.

Des propositions ont été faites par le comité pour briser la chaîne de contamination des populations au niveau des frontières, des marchés et yaars, des sociétés de transport. Ces propositions, a dit le ministre, seront soumises au chef de l'Etat pour appréciation et décision à prendre.

L'ensemble du corps médical a été salué pour son engagement et son abnégation dans la lutte contre la pandémie. Il en est de même pour l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le COVID-19, auxquels le comité manifeste sa satisfaction. Il témoigne sa reconnaissance aux responsables coutumiers et religieux qui accompagnent par la sensibilisation les populations dans le respect des mesures prises par le gouvernement.

Rémis Fulgance Dandjinou a souhaité qu'après la communauté chrétienne, les autres confessions expliquent suffisamment à leurs ouailles le bien-fondé des mesures à prendre.