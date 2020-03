Burkina Faso: Les 10 remèdes de Silvère Salga

Face à la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain au Burkina, le chercheur et écrivain Silvère Salga a sorti de son laboratoire 10 « idées concrètes » pour aider le pays à combattre le mal. Il a présenté son package de solutions le 19 mars 2020 à la presse.

Plaisantin pour les uns, savant fou pour les autres. Une chose est sûre, à 29 ans Silvère Salga n'est jamais à une idée près. Il en foisonne. Beaucoup de Burkinabè ont connu le jeune chercheur en 2016 dans les médias à l'occasion de la présentation du « Tensis system », un mécanisme qui, selon ce licencié en géographie, devrait permettre au Burkina de se doter, tenez-vous bien, de deux saisons pluvieuses. Depuis, celui qui a aussi embrassé une carrière d'entrepreneur à travers Salgatech a fait du chemin. Il a déjà à son actif pas moins de six théories scientifiques. Il est aussi l'inventeur du klymax ou « grenier frais » ; une chambre froide solaire multifonction dédiée à la conservation des productions agricoles.

Ce « Géo Trouvetout » a été décoré en 2018 à titre exceptionnel de la médaille de Chevalier de l'ordre du mérite burkinabè. Sa dernière trouvaille, c'était le 19 février dernier, date à laquelle il lançait le « Great call » ou « Grand appel ». Un OVNI dans l'univers des organisations puisqu'il explique que ce n'est ni un parti politique, ni une OSC, encore moins un mouvement. Sa définition à lui : « Great call est un idéal ». Un idéal qui prône une politique de l'action au lieu de celle du discours. L'actualité nationale et mondiale, marquée par la pandémie mondiale mortelle du Covid-19, a donné l'occasion à Silvère Salga de mettre en lumière ce qu'il prône à travers le « Great call ». « En tant que jeune, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, sans donner notre point de vue », dit-il.

Pour arracher sa couronne à la sale bête, qui a déjà fait un mort au Burkina, l'inventeur propose comme première mesure de dédramatiser la situation : « Le coronavirus n'est pas une bombe atomique qui va écraser le Burkina. C'est une maladie comme toutes les autres qui va finir par être vaincue », soutient-il. Il faut donc, a-t-il poursuivi, mettre fin à la communication de psychose et privilégier un message d'espoir. Le conférencier invite les autorités à maximiser l'effort de lutte aussi bien pour les agents de santé, en première ligne, que pour les FDS, qui se battent sur un front tout aussi important et qui pourrait être compromis en cas de propagation de la maladie dans leurs rangs.

Entouré d'étudiants en médecine au cours de cette conférence de presse, il a annoncé constituer une « Brigade médecine ». A ce titre, il lance un appel à tous les apprenants de la science d'Hippocrate à s'organiser en petits groupes et à investir les quartiers et rues pour sensibiliser aux mesures de prévention du Covid-19. Il invite par ailleurs les inventeurs, innovateurs et tradripraticiens à entrer en laboratoire pour tenter de trouver un remède au virus.

Autres solutions promues par Silvère Salga : le contrôle du flux de population à travers notamment des contrôles de santé aux grands péages et au niveau des gares routières ; la fabrication au Burkina et avec des produits locaux des cache-nez et des gels hydroalcooliques ; le financement national de la riposte et la collaboration sous-régionale pour faire face au virus.