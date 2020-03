Congo-Kinshasa: Tanganyika - UNPOL renforce la capacité de la PNC avec la nouvelle stratégie de sécurité routière, des personnes et des biens sur la voie publique

communiqué de presse

A Kalemie, la police des Nations-Unies a organisé du 17 au 19 mars 2020, une formation à l'intention de 20 agents de la Police Nationale Congolaise (PNC).

Cette formation qui s'est tenue dans l'enceinte de l'Unité de la Police de la Circulation Routière, a porté sur « la Police de la circulation routière et la sécurité des personnes et des biens sur la voie publique conformément aux normes internationales ».

Cette session de recyclage vise à renforcer les compétences techniques et professionnelles des officiers et sous-officiers de la Police de la Circulation Routière afin de leur permettre d'être plus efficaces et respectueux des techniques applicables pour le respect de la règlementation routière par tous les usagers.

« Au cours de cette formation, nous avons été grandement édifiés sur le rôle et les obligations du policier de la circulation routière. Cela va nous aider à adapter nos méthodes de travail aux normes internationales. Et en ce qui me concerne, je suis très satisfait de mettre en pratique la position latérale de sécurité (PLS) pour les premiers secours, suivi d'une démonstration de pose d'un garrot tourniquet improvisé sur une personne accidentée », a déclaré un des participants, KIWALA Athanase, Adjudant de Police.

Une autre participante, Madame MWAMBA Wa Umba Anne, Brigadier-Chef de Police, a expliqué au cours des exercices pratiques en langue locale : «. Nous ne pourrons jamais prospérer dans le "laisser aller". Il faut que nous nous impliquions pour réduire les accidents de la route à travers des comportements exemplaires. Je remercie la « MAMAN-MONUSCO » qui a pu rendre cette activité possible ».

Il faut rappeler qu'entre 2019 et 2020, la composante Police des Nations Unies a organisé en RDC au total 14 formations en Police de la circulation routière au profit de 582 agents de la Police Nationale Congolaise dont 175 femmes.