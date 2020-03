Cote d'Ivoire: Congrès des prêtres - Les évêques débloquent 45 millions

Le congrès des prêtres aura lieu du 1er au 5 juillet prochain à Yamoussoukro, sous le thème : « La vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire : le prêtre en Côte d'Ivoire, face aux situations qui interpellent sa vie ». Cinq-cents prêtres y sont attendus autour du thème : « Identité du prêtre, identité et mission du prêtre dans la société ivoirienne, relation du prêtre, ministère du prêtre, etc. » ; et un panel est prévu sur le thème : « le prêtre et les communautés nouvelles ».

L'évènement a été annoncé mardi par l'évêque de Man, Mgr Gaspard Béby Gneba, président de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations. La rencontre étant une initiative des évêques, il a fait savoir que ceux-ci mettent à la disposition du comité d'organisation la somme de 45 millions. Pour la réussite du congrès, les fidèles sont invités à soutenir dans la prière, et matériellement pour la restauration des participants.

Pour la province ecclésiastique d'Abidjan, qui comprend les diocèses de Yopougon, Grand-Bassam et Agboville, le point focal de rassemblement des vivres est le secrétariat général de la conférence, à Abidjan.

Au niveau de la province ecclésiastique de Bouaké, ce sont les diocèses de Yamoussoukro, Abengourou, Bondoukou, la province ecclésiastique de Korhogo, les diocèses d'Odienné et de Katiola. Et enfin la province ecclésiastique de Gagnoa, les diocèses de Daloa, San Pedro et Man. « Tous les vivres des diocèses de l'intérieur seront regroupés au centre diocésain de Yamoussoukro », a fait savoir l'évêque.

Par ailleurs, pour que cette rencontre puisse se tenir, la conférence des évêques catholiques prient en communion avec le symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar pour que Dieu éloigne du continent le fléau du coronavirus. « Nous voulons que ce congrès soit une fête. Au cas où la pandémie prendrait des proportions démesurées, nous reporterons l'évènement », a précisé Mgr Gaspard beby Gneba.