Cote d'Ivoire: Voir ou revoir - « Le gendarme d'Abobo » d'Anton Vassil

Film de genre comédie, sorti l'an dernier en Côte d'Ivoire, « Le gendarme d'Abobo » est une production qui aborde avec satire les déviations et aussi la bravoure de la gendarmerie en lien avec d'autres faits de société poignants tels que la corruption et autres.

Le titre de ce film fait un peu penser au « Gendarme de Saint-Tropez » avec l'acteur comique Louis de Funès. Loin d'être une reprise du classique français, « Le gendarme d'Abobo » met en vedette le célèbre acteur et humoriste ivoirien, Michel Gohou, dans le rôle d'un gendarme hors norme, surtout hors pair avec des idées totalement burlesques.

Le gendarme Gohou mène une vie paisible, avec sa femme et sa fille, dans un village à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où il dépouille toutes les voitures qui passent. Mais le jour où il tombe accidentellement sur la voiture du ministre de la Défense, il est muté dans le quartier le plus chaud d'Abidjan : Abobo. Là-bas, il va devoir faire équipe avec le fils illégitime du président de la République française écarté des missions sensibles. En dépit de leurs divergences, ils ont un point en commun : se racheter une réputation à Abobo et prouver qu'ils sont de vrais gendarmes. Un défi dur à relever pour les deux hommes qui ne s'imaginent pas ce que leur réserve le métier de gendarme dans la ville d'Abobo !

Dans cette fiction comique, le scénario dénonce plusieurs antivaleurs qui mettent en péril le développement de nos sociétés. Il s'agit de : la délinquance juvénile et sur le web, la corruption, l'insécurité, le trafic d'armes... Des problématiques complexes, sensibles et difficiles du monde contemporain, abordées avec humour et efficacité à en croire son succès auprès des cinéphiles et critiques cinématographiques.

Depuis sa sortie, l'équipe de production le distribue en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. A Brazzaville, notamment, « Le gendarme d'Abobo » était au programme durant tout le mois de février où les Brazzavillois ont savouré ce film empli de scènes hilarantes.

Outre Michel Gohou, le casting fait également apparaître en tête d'affiche l'humoriste ivoirien ambassadeur Agalawal et l'acteur franco-ivoirien Ray Reboul. Notons que ce film dure environ 2h 00.