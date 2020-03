Tunisie: Coronavirus - Le gouvernorat de Tunis enregistre le plus grand nombre de personnes contaminées avec 14 cas

Le gouvernorat de Tunis arrive en tête de classement en termes de nombre de contaminations par le Coronavirus dans le pays, avec 14 cas parmi les 39 cas enregistrés jusqu'à l'heure actuelle, selon les dernières données du site internet crée par la Présidence du gouvernement et dédié au suivi des dernières évolutions de la pandémie en Tunisie.

Les cas de contamination enregistrés dans le gouvernorat de Tunis se répartissent entre 9 cas importés et 5 cas de contamination par transmission locale. 9 cas ont été enregistrés dans le gouvernorat de l'Ariana, 3 au gouvernorat de Mahdia, 2 cas par gouvernorats à Kairouan, Bizerte et Sousse, 1 cas par gouvernorat à Ben Arous, Gafsa, Tataouine, Monastir, Sfax, Nabeul et Medenine, selon la même source.

Le nombre de personnes placées en auto-isolement s'élève actuellement à 3159 personnes, alors que 5628 personnes ont déjà observé la période de confinement.

Il est à noter que les 39 cas de contamination par le virus, (14 contaminations locales et 25 importées), se répartissent d'une manière presque égale entre hommes et femmes, (19 femmes et 20 hommes).