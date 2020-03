Congo-Brazzaville: Covid-19 - Ecoles, universités, terrasses et églises fermées pendant quatre semaines

Le chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation le mercredi 18 mars et a annoncé les nouvelles dispositions auxquelles le pays est soumis afin de faire face au coronavirus.

Les mesures concernent notamment l'interdiction des rassemblements de plus de vingt personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial et la fermeture des écoles, universités, instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national pendant une durée de quatre semaine à dater du jeudi 19 mars.

Les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses, restaurants et églises sont également interdites jusqu'à nouvel ordre. Selon les nouvelles instructions, les deuils ne seront organisés ni dans les salles, ni dans les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs.

Il a également été décidé la suspension, jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars, de tous les vols en provenance des pays à risque. Seuls les avions cargos et autres moyens de transport de frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels seront soumis au contrôle. A toutes les frontières de la RDC, il sera imposé à tous les passagers de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre scrupuleusement à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température.

Désormais, a précisé le chef de l'Etat, une quarantaine de quatre jours maximum sera imposée à toute personne suspectée de Covid-19 à l'issue du prélèvement de la température. Elle sera soumise à un examen approfondi et au besoin à un internement dans les hôpitaux prévus pour les personnes testées positives.

Pour parer à toute éventualité, tous les postes d'entrée maritime, fluvial, lacustre et terrestre de la RDC seront dotés des dispositifs nécessaires pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. Les nouvelles mesures obligent systématiquement les voyageurs en partance de Kinshasa vers les provinces du pays de se soumettre au contrôle nécessaire dans le but d'éviter la propagation de la pandémie de Coronavirus sur le reste du territoire congolais.