Cote d'Ivoire: Coronavirus (COVID-19) - Le Gouverneur Beugré Mambé fait don d'un important lot de matériel médical

15.945.900 FCFA. C'est la valeur des dons faits ce jeudi 19 mars aux structures sanitaires et aux établissements scolaires des communes de Yopougon et Attécoubé par Robert Beugré Mambé. Il s'agit de matériel médical et didactique destinés à 21 centres de santé à 26 établissements scolaires ces deux communes.

Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du "Renforcement de la planification familiale (PF) et de la santé sexuelle et reproductive (SSR) des jeunes" dans les communes indiquées, a été présidée par le ministre gouverneur du District autonome d'Abidjan. Elle s'est déroulée dans le strict respect des consignes du gouvernement ivoirien relativement à la lutte contre le Coronavirus.

Co-financée par le District autonome d'Abidjan, la ville de Paris, l'Association internationale des Maires francophones (AIMF), la Fondation Bill et Mélinda Gate cette action est « destinée, d'une part, à renforcer le plateau technique des infirmeries et centres de santé des communes et des établissements scolaires et d'autre part, à améliorer par la remise de matériels didactiques, les performances pédagogiques des enseignants et la qualité des cours dispensés», a expliqué Mambé.

Actualité oblige, Beugré Mambé est revenu sur le coronavirus. « J'exprime ma solidarité envers tous nos frères et sœurs Ivoiriens à l'occasion de cette grande épreuve », a-t-il dit, invitant les Ivoiriens à la discipline, au respect scrupuleux des recommandations du gouvernement qui passe par un changement de comportement.

Il est revenu sur les actions de prévention déjà entreprises par le District pour soutenir et appuyer sur le terrain les mesures gouvernementales. Célébrations de mariages, réunions, levées de corps, inhumations...sont désormais soumises aux règles d'urgence. Il a aussi annoncé de vastes campagnes de sensibilisation, en liaison avec les chefs de villages et de communautés, guides religieux, associations de jeunes et de femmes, maires et députés afin de bloquer par des actions concrètes, la propagation du virus en Abidjan qui se trouve être touchée par la pandémie.

Joignant l'acte à la parole, il a fait don d'un important lot de gel hydro alcoolique et des caches nez en vue d'aider les structures présentes dans le lutte contre le coronavirus en attendant l'opération grandeur nature prévue avec le ministère de la santé. Sans oublier que le District a mis déjà en place une cellule de crise pilotée par le directeur de la santé et de l'hygiène publique de l'institution.Notons que les structures sanitaires d'Adjamé, de Plateau et d'Attécoubé et de Yopougon étaient représentées à cette cérémonie.