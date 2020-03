Congo-Kinshasa: Mines - La production du cuivre en RDC a augmenté de 17% en 2019

La production de cuivre en RDC a atteint 1,433 million de tonnes en 2019. La demande mondiale en matière de cuivre devrait augmenter de 900% d'ici 2027, a notamment fait savoir Robert Friedland, fondateur et président de la société minière canadienne Ivanhoe Mines, cité par ibtimes.com.

Robert Friedland,indique ibtimes.com, a déclaré vouloir faire de la RDC, le plus grand producteur de cuivre au monde en raison de la demande croissante de l'industrie des véhicules électriques et d'autres secteurs. A cet effet, Il a déclaré que son entreprise construisait "trois des meilleures mines au monde" à travers son projet de cuivre Kamoa-Kakula en RDC, et a ajouté qu'il est à la recherche de sa prochaine grande mine de cuivre dans le pays.

« L'ensemble du système électrique consomme énormément de cuivre. Toutes les voitures électriques utilisent désormais quatre fois plus de cuivre que les voitures à essence conventionnelles», a-t-il déclaré, citant également l'émergence de bus électriques à Londres et plus de 100 programmes d'avions électriques différents à travers le monde.

Le cuivre sera également nécessaire dans les projets d'énergie éolienne et solaire ainsi que dans l'industrie de la climatisation. Par ailleurs, indique les spécialistes, un peu moins de la moitié de la demande de cuivre est destinée à l'industrie électronique. Le reste est utilisé pour alimenter une gamme de machines industrielles, de véhicules et de produits de consommation. Pour la plupart, aucune autre matière première ne peut remplacer le cuivre.

Selon un rapport du McKinsey Global Institute, la demande de cuivre primaire pourrait atteindre 31 millions de tonnes d'ici 2035, une augmentation de 43% par rapport aux 22 millions de tonnes (MT) d'aujourd'hui. La production minière totale en 2019 n'était que de 20 MT, selon l'US Geological Survey. McKinsey prévoit que la majorité de la demande future proviendra de la Chine, où la consommation de cuivre par habitant passera probablement de 7,2 kg par personne à 11-12 kg d'ici 2035. La RDC, a indiqué Robert Friedland,est sur le point de bénéficier de cette immense demande de cuivre. Ivanhoe prévoit que la mine Kamoa-Kakula commencera sa production au troisième trimestre de 2021.

Le projet de cuivre Kamoa-Kakula est une coentreprise entre Ivanhoe Mines (39,6%), le groupe minier chinois Zijin (39,6%), Crystal River Global Ltd. (0,8%) et le gouvernement de la RDC (20%). Elle figure déjà parmi les plus grandes mines de cuivre du monde, avec un pic de production annuelle qui devrait dépasser 700 000 tonnes.

Le Chili est actuellement le plus grand producteur de cuivre au monde, tandis que la RDC est le premier producteur de cuivre d'Afrique. Robert Friedland a déclaré que la mine Kamoa-Kakula pourrait produire jusqu'à 700 000 tonnes de cuivre si elle était pleinement développée - l'équivalent de près de 6% de la demande annuelle de la Chine.

La concession minière est évaluée à 10 milliards de dollars au moins. Robert Friedland s'est associé à des partenaires chinois, dont certains possèdent déjà de riches gisements de cuivre et de cobalt en RDC. «Les Chinois sont plus que disposés à être des acheteurs stratégiques de ces actifs », a déclaré Norman MacDonald, gestionnaire de fonds canadien chez Invesco, cité par le même média. Cependant,explique-t-on, la crise de coronavirus en Chine, premier consommateur mondial de cuivre, a plongé les marchés dans une profonde tourmente et une grande incertitude. Le prix du cuivre a baissé d'environ 7% depuis le début de l'année.

Une courbe ascendante à partir du deuxième trimestre 2020.

L'agence de notation financière internationale Fitch vient de réviser à la hausse ses prévisions pour les prix du cuivre, qui devrait reprendre timidement une courbe ascendante à partir du deuxième trimestre 2020. Selon le nouveau rapport de Fitch, la production mondiale de mines de cuivre connaîtra une croissance régulière au cours des prochaines années.

Les analystes de Fitch prévoient que la production mondiale de mines de cuivre augmentera d'un taux annuel moyen de 3,1% sur 2020-2029, la production totale passant de 20,3 à 26,8 millions de tonnes au cours de la même période. La croissance de la production mondiale de cuivre dépassera 4% par an en 2021, 2022 et 2023, le Pérou et la République démocratique du Congo (RDC) enregistrant une croissance de production particulièrement forte. Néanmoins, Fitch a révisé ses perspectives sur la RDC, après que Glencore a mis la mine Mutanda, qui produisait près de 200000 tonnes de cuivre et 27000 tonnes de cobalt par an, en entretien et maintenance en novembre.

Par ailleurs, Fitch s'attend à ce que les mineurs de cuivre chinois restent déterminés à investir dans des gisements de cuivre à l'étranger pour sécuriser l'accès aux matières premières, comme en témoigne l'investissement de 146 millions de dollars US de Zijin Mining en octobre 2019 dans Ivanhoe Mining, ce qui en fait le deuxième plus grand actionnaire de la société développant la mine de cuivre de Kamoa-Kakula en RDC. Selon Africa intelligence, la Société minière du Katanga (Somika) serait en passe de doubler sa production de cuivre d'ici fin 2020. L'entreprise congolaise produit, pour l'instant, 24 000 tonnes de cuivre par an dans une usine du Haut-Katanga. La Somika prévoirait ainsi de lancer deux autres unités non loin au cours de l'année.