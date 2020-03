Gabon: Football - La Fécofa annule le stage des Léopards A' à Libreville

La CAF ayant reporté la phase finale de l'édition 2020 du Championnat d'Afrique des nations, la Fécofa a pris l'option d'annuler le stage de préparation des Léopards A' prévu à Libreville.

La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a annulé le stage des Léopards locaux de la République démocratique du Congo prévu à Libreville au Gabon. La sélection A' du Congo Kinshasa devrait se mettre au vert au pays d'Ali Bongo Ondimba avant d'aborder la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

L'instance faitière du football congolais a expliqué sa décision, qui fait suite au report de ce tournoi continental devant être organisé au Cameroun. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a reporté la sixième édition du Chan à une date ultérieure à la suite du coronavirus. Ceci, après le rapport présenté par la commission médicale de l'instance africaine de football qui a effectué une visite d'inspection au Cameroun afin d'évaluer les mesures prises par le comité local d'organisation sur la pandémie.

Ainsi, les Léopards A' ne se rendront plus au Gabon pour préparer cette compétition. Placés dans le groupe B avec le Congo Brazzaville, le Niger et la Libye, la République démocratique du Congo devraient croiser le fer avec les Diables rouges du Congo Brazzaville, le dimanche 5 avril 2020, pour le compte de la première journée. Ce ne sera plus le cas. Rappelons aussi que la Fécofa a suspendu toutes les activités relatives au football à travers le pays pour une durée de trente jours.

Les joueurs retenus par Mihayo...

Rappelons que le sélectionneur Pamphile Mihayo Kazembe avait retenu trente et un joueurs pour ce stage à Libreville. Il s'agit des gardiens de but Jackson Lunanga (V.Club), Ley Matampi (Renaissance du Congo), Esdras Kabamba (Rangers), Nathan Mabruki (Daring Club Motema Pembe -DCMP)) ; des défenseurs Issama Mpeko (Mazembe), Mukoko Amale (DCMP), Ernest Luzolo (V.Club), Djuma Shabani (V.Club), Atibu Radjabu (Maniema Union), Godet Masengo (Mazembe), Yannick Bangala (V.Club), Idumba Fasika (Lupopo), Ikoyo Iyembe (DCMP) et Masasi (Groupe Bazano).

Les milieux de terrain appelés sont Michee Mika (Mazembe), Merveille Kikasa (V.Club), Glody Likonza (Mazembe), Mukoko Tonombe (V.Club), Mercey Ngimbi (Maniema Union), Trésor Mputu (Mazembe), Zemanga Soze (V.Club), Lutumba Makanza (Racing Club de Kinshasa) et Rachidi Assumani (Dcmp). Enfin, les attaquants que le sélectionneur Mihayo avait fait appel sont Jackson Muleka (Mazembe), Vinny Bongonga (DCMP), Eric Kabwe (Lubumbashi Sport), Ricky Tulenge (V.Club), Isaac Tshibangu (Mazembe), Jimmy Bayindula (Dcmp), Chico Ushindi (Mazembe), Fiston Kalala Mayele (V.Club).