Congo-Brazzaville: Engagement - Blaise Matuidi, gagner le match contre le Covid-19 !

Restons disciplinés et unis, tels sont les mots du champion du monde testé positif au Coronavirus ! Et si le peuple congolais prenait l'exemple ?

L'actualité mondiale et congolaise n'est pas des plus souriantes. La psychose liée au Covid-19 et aux nouvelles mesures gouvernementales annoncées avant par la primature s'installe peu à peu au Congo-Brazzaville. Au-delà des traits d'humour de crise propre à toutes actualités, parfois drôles et réussis ou exaspérants et de mauvais goût, il est parfois des messages portés qui donnent un certain baume au cœur et qui instruisent une forme de pensée positive dans l'inconscient collectif. L'un de ces nombreux beaux messages nous vient de Blaise Matuidi, joueur de football professionnel de la Juventus de Turin, en Italie, testé positif au coronavirus et confiné depuis le 11 mars.

L'international français, né à Toulouse de parents ayant fui l'Angola pour la République du Congo avant de s'installer en France, s'estime de culture congolaise et parle d'ailleurs le lingala, mais c'est en français qu'il s'est exprimé sur son compte Instagram, qui compte plus de 5 millions d'abonnés, pour donner des nouvelles de sa santé.

« Aujourd'hui, je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d'avoir le privilège d'être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d'un suivi médical régulier et excellent. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et sœurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaître, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs », a-t-il écrit.

Au-delà des nouvelles rassurantes, ce message appelle chaque citoyen à l'unité et la discipline, qui voudraient que chacun respecte les « règles du jeu » et se protège pour protéger les autres.

Fondateur et président de la fondation Conseil pour l'encadrement et la réinsertion des Jeunes par le sport créée en 2007 et basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), association ayant pour objectif d'aider à la réinsertion des jeunes congolais par le sport, Blaise Matuidi donne ici un bel exemple de courage et de lucidité.

Son épouse Isabelle, enchaînant sur le même ton : "Dans cette période difficile pour nous tous, je voulais simplement vous inviter à bien suivre les recommandations officielles et à prendre grand soin de vous et de vos proches. Beaucoup de courage et un immense merci à toutes les infirmières, infirmiers et au corps médical, force à vous ". Au peuple congolais de faire preuve sur le terrain de prudence et de respect des mesures annoncées par le Premier ministre pour gagner le match qui nous oppose au Covid-19.