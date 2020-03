Congo-Brazzaville: Lire ou relire « La canne sacrée du maître, Tome 1 » de Raymond Loko

Ecrit en deux tomes de volume disproportionné, paru aux éditions L'Harmattan en 2019, l'ouvrage La canne sacrée du maître Tome 1 est un roman réaliste écrit dans un langage limpide et un style captivant. Divers genres littéraires s'y entremêlent dont le conte et la poésie.

La trame narrative dans laquelle le narrateur est par moment intra-diégétique ou extra-diégétique transporte le lecteur dans une ribambelle d'univers romanesque à la découverte des cultures sénégalaises et congolaises (RDC) dans lesquelles celui-ci se reconnaît. Malanda et Nsona Jean Jacques sont deux jeunes brazzavillois et trafiquants de diamants qu'ils achètent à Lokoville, en République démocratique du Congo auprès de Lopito, originaire de l'Angola.

Contre les complications de polices frontalières et douanières, après s'être approvisionné en diamants, faire la traversée du fleuve Congo nuitamment par pirogue, pour regagner leur Brazzaville, est l'option préférentielle mais aussi scabreuse. Cependant, celle-ci est leur dernière, car tous les autres membres de l'équipage seront engloutis par le fleuve excepté Malanda qui est tiré des eaux miraculeusement par le Christ Jésus, après avoir fait une confession de foi chrétienne. Cette idée est renforcée par la première page de couverture de ce roman qui laisse transparaître l'image de Jésus qui sort des nuages blancs et suspendu au-dessus des eaux.

Aussi, par moment, le romancier au fil du déploiement du récit, cesse de l'être et se substitue en sociologue, historien et moraliste. Comme tel, il convoque au tribunal de sa raison, les facteurs politiques, économiques, administratifs et démographiques qui contribuent au sous-développement de Brazzaville et de l'Afrique. Le panafricanisme, initié par le président Ghanéen Nkouamé Nkrumah, pense-t-il, est l'issue de sortie de cette Afrique assimilée à « un oiseau qui a des ailes plumés et capable de s'envoler mais encagée ».

Raymond Loko est natif du Congo-Brazzaville. Doctorant en statistique, il a publié neuf romans, deux recueils de poèmes et une pièce de théâtre.