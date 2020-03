Congo-Brazzaville: Covid-19 - Deux footballeurs de souche congolaise concernés par la pandémie

Les deux joueurs évoluant en Europe ont contracté la maladie.

Le milieu de terrain international français Blaise Matuidi de la Juventus de Turin en Italie, pays le plus touché en Europe par l'épidémie, a été contaminé par le Covid-19, a annoncé le site du club transalpin dans la soirée du mardi 12 mars 2020. Il est deuxième joueur de la Juve testé positif après le défenseur Daniele Rugani. Blaise Matuide a été placé en isolement volontaire à son domicile depuis le mercredi 11 mars.

Réagissant sur twitter par rapport à son état de santé, l'ancien joueur du Paris-Saint-Germain a indiqué : « Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d'amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire. ». Le champion du monde français avec quatre-vingt-quatre sélections est attentivement suivi par les professionnels de santé. La Juve a aussi annoncé que dix joueuses de son équipe féminine sont également mises en quarantaine après avoir été en contact avec une personne ayant contracté le Covid-19 lors du voyage aller et retour pour l'Algarve Cup.

Joel Zakarias Kabongo, défenseur central congolais de Brondby (D1 Danemark), a lui aussi été placé en isolement, ainsi que treize autres membres du personnel du club danois, après un contrôle positif de Thomas Kahlenberg, ancien international danois. Ce dernier est venu animer une conférence à Brondby où il a fini sa carrière évolué à Wolfsburg en Allemagne et Auxerre en France. Thomas Kahlenberg aurait été infecté aux Pays-Bas.

Joël Kabongo et les membres étaient donc en contact avec le conférencier atteint. Mais Jusque-là, rien n'a été diagnostiqué sur le jeune défenseur congolais et les membres du personnel, en attendant le résultat final. Comme ils étaient tous en contact avec Thomas Kahlenberg, des mesures préventives ont ainsi été prises sur le club danois. Notons que Joel Kabongo s'était gravement blessé en avril 2019 lors de sa treizième titularisation à Brondby. Il était sur le point de reprendre les entrainements en équipe, et le voilà mis en quarantaine.