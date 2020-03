Cote d'Ivoire: Candidature de Gon Coulibaly en 2020 - Flindé Albert et des cadres de l'udpci lâchent mabri

Dernère publication 19/03/2020 à 23:36 min

Par la voix de Yao Kouadio, ancien maire de la commune de Guitry, des cadres de l'UDPCI ont apporté le jeudi 20 mars 2020 à la rue Lepic leur soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Flindé Albert, conseiller spécial, Ouréga Bernard, conseiller au Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) ) et leur porte parole ont expliqué les raisons de leur choix. "Le jeudi 12 mars 2020 s'est tenu à Abidjan, un conseil politique extraordinaire du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) présidé par SEM Alassane Ouattara, président du parti. Au cours de ces assises, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat unique, a été désigné candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre 2020 (... ) La quasi des interventions a relevé les qualités humaines et professionnelles qui font de SEM Amadou Gon Coulibaly, le meilleur d'entre les militants du RHDP, après le Président Alassane Ouattara. C'est ce qui explique que le 2ème vice président du RHDP issu de l'UDPCI, le président Mabri Toikeusse se soit abstenu de sa déclaration de candidature pour ne pas perturber la dynamique de cohésion autour d'une valeur sûre capable de faire gagner le RHDP au premier tour", a situé Yao Kouadio. Il a noté que les cadres RHDP issus de l'UDPCI, dans leur immense majorité, saluent la clairvoyance du choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un home qui, "humainement, professionnellement et politiquement réunit toutes les qualités nécessaires pour être un bon Président de la République". C'est pourquoi, Yao Kouadio a invité les militants de l'UDPCI à continuer le combat pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire dans les sillons tracés par le Président Alassane Ouattara.

Olivier Dion