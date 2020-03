Cote d'Ivoire: Covid-19, confinement, auto confinement / Sidi touré - "L'heure n'est pas à la polémique"

Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement a animé, le jeudi 19 mars 2020 à son cabinet à Abidjan-Plateau, une conférence de presse relative à la maladie à coronavirus (Covid-19) en Côte d'Ivoire. Ci-dessous, des larges extraits de son propos.

«Apparue en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la maladie à Coronavirus Covid-19, qui se manifeste par une grave infection respiratoire de type pneumonie, présente aujourd'hui une menace pour tout le monde entier et aucun pays n'est épargné par cette pandémie. Face à cette situation, le gouvernement, avant même qu'un premier cas ne soit confirmé sur le territoire ivoirien, avec l'appui de l'organisation mondiale de la santé, a mis en place un plan de repli axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention et la prise en charge des malades éventuels depuis le 4 mars 2020.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, des actions ont été réalisées et sont menées régulièrement. Parmi elles, nous pouvons citer la réunion hebdomadaire du comité de veille présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour donner des orientations stratégiques sur la lutte contre cette maladie. L'activation du centre des opérations d'urgences de santé publique pour la coordination opérationnelle des interventions sur le terrain. Le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres, la formation des équipes d'intervention rapide des districts sanitaires pour les investigations des cas et la réplication des alertes.

La diffusion des directives sur la surveillance du Covid-19 à l'attention du personnel de santé. Le renforcement des capacités diagnostiques de l'Institut pasteur de Côte d'Ivoire, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention du Covid-19 et enfin, la formation du personnel des lignes vertes 143 et 120. Les financements des différentes composantes du plan ont été rapidement mobilisés pour assurer les capacités de réponse optimale de la Côte d'Ivoire face à la pandémie du Coronavirus. Malheureusement, depuis le 10 mars dernier, notre pays a connu son premier cas confirmé et le bilan se chiffre à 9 à ce jour. Rappelons que le premier cas est guéri et devrait regagner son domicile très bientôt.

En vue de protéger les populations face à cette pandémie, le Conseil national de sécurité du lundi 16 mars 2020, a adopté un certain nombre de mesures. 24 heures après leur entrée en vigueur, et sur recommandation du ministère de la Santé et du comité des experts en charge du suivi national de la pandémie, le gouvernement a décidé d'ajuster la mesure de suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non-Ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à Coronavirus, à la suspension des vols en provenance de ces pays.

À ce jour, tout le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, reste mobilisé, engagé, et ne ménage aucun effort pour faire face à cette crise exceptionnelle. Cependant, la responsabilité collective de tous est engagée. Tous, ensemble, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation et respecter scrupuleusement les mesures sanitaires et sécuritaires en vigueur. Le gouvernement félicite l'ensemble des agents de santé, les forces de l'ordre et toutes les forces vives mobilisés en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que le comité des experts qui sont à l'avant-poste et déploie tous les moyens en vue d'endiguer la propagation du Coronavirus en Côte d'Ivoire.

Nous ne répéterons jamais assez. Il faut se laver fréquemment et correctement les mains, observer une distance sécuritaire d'un mètre de plus entre soi et toute personne. Éviter de se toucher la bouche, le nez, les yeux qui sont autant de portes d'entrée du virus. Tousser et éternuer dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique, limiter au strict nécessaire nos déplacements. Je répète : limiter au strict nécessaire nos déplacements. Le gouvernement sait compter sur la discipline des Ivoiriennes et des Ivoiriens, et reste persuadé que nous relèverons nonobstant nos différences philosophiques et sociologiques ce challenge, ce défi du challenge de notre humanité. L'heure n'est pas à la polémique. Nous sommes face à une situation exceptionnelle, il nous faut donc être solidaire. Nous vivons une crise sanitaire mondiale. Pendant cette période de lutte, il nous faut adapter nos modes de vie. Le gouvernement rappelle à nouveau à la sérénité, au civisme, à la discipline et surtout à la responsabilité des uns et des autres pour le bien être de tous et de chacun».

Ce que le porte-parole a dit sur le confinement

Répondant à la question d'un journaliste sur le confinement, Bénié Bi Vroh Joseph, Dg de l'Inhp, sous le regard de Sidi Touré, a dit : « il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de l'auto-confinement. C'est un choix qui a été proposé au niveau de la réunion des ministres de la Santé de l'organisation ouest-africaine de la santé dans sa réunion du 14 février 2020. Ensuite, réitéré par la réunion des ministres de la santé de l'union africaine à la date du 22 février 2020. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. À ce jour, nous avons un suivi de toutes les personnes qui sont mises en auto-quarantaine, pour confinement. Les personnes qui sont mises en quarantaine sont suivies de façon quotidienne, nous échangeons avec eux, mais mieux, nous avons un système de suivi de telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir où se trouve telle personne».

Et au porte-parole du gouvernement d'ajouter : «l'auto confinement demeure une modalité complémentaire dans les processus qui sont développés. Il y a le confinement institutionnel tel qu'élaboré, il y a l'auto-confinement qui aujourd'hui, une autre modalité complémentaire que nous opérationnalisons. Une fois engagés dans le processus d'auto- confinement, ce n'est pas exclusivement, les individus qui sont suspectés, toute la famille est mise sous cloche. Cette situation que nous vivons au niveau mondial, vous avez eu le temps d'observer qu'aucun pays n'est suffisamment préparé pour faire face au Coronavirus. Chaque pays fait son expérience du Coronavirus. Chaque pays trouve sa réponse à la lutte contre le Coronavirus. Et donc, nous faisons l'expérience, nous avons des résultats et nous évaluons régulièrement à travers le comité des experts surtout avec le ministère de la santé, pour apporter des réponses pour permettre à ce que les effets collatéraux soient les plus minimaux. Donc, nous invitons encore une fois, les uns et les autres à la responsabilité. C'est extrêmement important. Ce n'est pas un jeu.»

À propos des prix du riz, les gels, du savon, etc.

Évoquant la question sur l'état des produits de première nécessité et la flambée des prix sur le marché, Koizan Aimé, Dg du commerce intérieur, a dit : « En termes de produits de première nécessité, le marché ivoirien est suffisamment approvisionné et nous détenons des stocks de sécurité nécessaire pour couvrir 5 à 6 mois de consommation. Sur le riz importé, aujourd'hui, nous disposons dans nos entrepôts de plus de 500 mille tonnes, 4 760 tonnes de lait disponible, 5 244 tonnes de tomates concentrées. En ce qui concerne la viande importée et congelée, il y a 37 786 tonnes (... ).

Je voudrais en tout cas rassurer l'ensemble des populations quant à la disponibilité des produits de première consommation. Je voudrais également être précis en ce qui concerne les prix. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré hier(le mercredi 18 mars 2020: Ndlr) l'ensemble des acteurs de la grande distribution, les principaux acteurs. Et je peux vous rassurer que l'ensemble des acteurs se sont engagés à geler les prix des produits de première nécessité. Aucun prix n'a flambé sur les produits de première nécessité. Effectivement, il se trouve quelques revendeurs qui sont en train de jouer "les petits-malins". Mais nous avons renforcé également la surveillance du marché. Aujourd'hui, les contrôleurs de prix sont sur le terrain au quotidien. Tous ceux qui seront pris, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur. La pratique de prix illicite est sanctionnée. Il y a une amende qui va de 100 mille à 50 millions et également, nous pouvons procéder à la fermeture des magasins et à la saisie des marchandises. Nous ne tolérons aucunement que dans cette période de crise, les commerçants véreux puissent s'adonner à des pratiques spéculatives.

En ce qui concerne les gels et les désinfectants, nous assurons un suivi quotidien. Il faut reconnaître que les industriels travaillent à flux tendu parce que la demande a explosé. Le leader du marché qui produisait près de 2 mille cartons par mois, est passé aujourd'hui à 25 mille cartons par mois. Toutes dispositions sont en train d'être prises pour que cette couverture-là puisse se faire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie vient aujourd'hui même d'autoriser la société Unilever à importer à partir de ses usines de la sous-région, désinfectants, des lave-mains sur notre territoire. C'est une mesure dérogatoire dans le sens où l'étiquetage de ces produits est en anglais».

Mesures dans les moyens de transport

Concernant les moyens de transport, les maquis, et autres lieux publics, le ministre Sidi Touré n'a pas annoncé de mesure exceptionnelle. Il a cependant conseillé de respecter la distance sociale qui est de un mètre et d'affirmer que les appréciations se feront avec le comité des experts qui donnera des orientations en termes de contrition ou d'ouverture de relations par rapport au vécu social des Ivoiriens.