Cote d'Ivoire: Covid 19 - Le repprelci fait don de matériels au personnel du groupe totem communication

Le jeudi 19 mars 2020, le Réseau des professionnels de la presse en ligne de Cote d'Ivoire (Repprelci) a fait un don de matériels pour le lavage des mains à l'Intelligent d'Abidjan et à Afrikipresse .

Pour la pandémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, le Réseau professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, parcourt les rédactions pour sensibiliser sur le virus Covid-19 et donner du matériel pour le lavage des mains. Reçu par l'agence évènementielle Totem communication et les journalistes de l'Intelligent d'Abidjan et d'Afrikipresse, Lassina Sermé, le président du réseau a dit : « Nous faisons ces dons dans les rédactions pour sensibiliser nos confrères et consœurs pour qu'ils se protègent du coronavirus.

Ces dons sont composés d'un seau de lavage des mains, d'un gel antibactérien, des affiches pour sensibiliser sur les techniques de lavage des mains en 10 étapes et d'autres affiches pour sensibiliser à la non-diffusion des Fakes news sur le Coronavirus ». Guillaume Tohouri, Concepteur et rédacteur à Totem communication a, au nom des trois entités salué l'initiative de la Repprelci et a ajouté que ces dons sont venus renforcer les mesures d'hygiène prises par le Dg Alafé Wakili afin de se débarrasser de toutes souillures (saletés) et d'éliminer les microbes dans notre environnement.