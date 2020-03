Sénégal: Contre l'épidémie à Covid-19 - Le génie des Sénégalais merveilleusement exprimé

L'épidémie à Covid-19 a fini d'installer le monde entier dans une situation difficile, montrant la vulnérabilité des hommes. Comme beaucoup de pays, le Sénégal n'a pas été épargné par le virus, avec plus d'une vingtaine de cas, dont deux ont recouvré la santé et sont rentrés chez eux. Même si la maladie n'est pas encore vaincue, il faut signaler que la situation est sous contrôle, d'une part, grâce aux mesures conservatoires prises par nos autorités qui ont tenu à rassurer, sensibiliser et sécuriser les populations, et d'autre part, grâce aux qualités professionnelles de nos agents de santé. Les acquis sont à saluer malgré la difficulté de détection des malades due à la période d'incubation assez longue.

L'entrée de cet ennemi invisible dans notre territoire a déclenché un élan de solidarité qui illustre le génie des Sénégalais, leur capacité à faire abstraction de leurs contradictions et leur aptitude à constituer un bloc monolithique pour faire front face à tout péril. En effet, le vaste mouvement de soutien au gouvernement dans cette période difficile est magnifique par sa spontanéité, sa pureté et sa solennité.

Des chefs religieux aux élus, des sportifs aux artistes, des hommes politiques aux syndicalistes de tous bords, des institutions aux forces de défense et de sécurité, en passant par les associations de femmes, la fondation « Servir le Sénégal » et le monde de la presse, le mot d'ordre est le même : « accompagner les pertinentes mesures prises par le Président de la République pour faire face efficacement à l'épidémie et avoir une pensée fraternelle aux Sénégalais vivant dans des pays touchés par la maladie ».

Oui, le Sénégal est un grand pays. C'est une belle leçon de générosité, d'unité, de solidarité et de patriotisme que ses fils sont en train de montrer à la face du monde en faisant preuve de pragmatisme dans l'appropriation des mesures de sécurité et en contribuant financièrement, matériellement et moralement pour cette cause commune. Ces hommes et ces femmes comprennent que nous n'avons que le Sénégal, notre bien très cher. Aussi Helen Keller avait-elle raison de dire que « seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup ».

L'espoir est permis, chers frères et sœurs, car l'union fait la force. A part les maladresses trop malheureuses de quelques irresponsables qui ne savent pas ce que le sentiment d'appartenir à une nation veut dire, c'est à l'unisson que le Sénégal se dresse avec énergie contre le virus Covid-19. Je dis mille mercis à mon peuple, fier et endurant. J'exprime ma solidarité aux malades et renouvelle ma confiance totale au gouvernement et au peuple sénégalais. Bon courage au ministre de la Santé et de l'Action sociale et à tous les agents de santé, les soldats qui bravent le danger et font front contre cet ennemi invisible. Roll back Covid-19 ! Pour l'homme, la santé est le premier des biens. Vive le Sénégal !

Conseiller technique au Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (Faise), coordonnateur de la Cellule républicaine d'information et de communication (Cric), membre de la Convergence des cadres républicains (Ccr) Email : moustaphaby2000@yahoo.fr