Sénégal: Quelles mesures économiques pour faire face au coronavirus ? - Un Plan de contingence de 64 milliards de FCfa

Face à la presse, jeudi, à Dakar, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a annoncé la création d'un Plan de contingence qui sera doté d'un budget de 64 milliards de FCfa. Il sera destiné au renforcement des capacités du pays pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19. D'autres mesures sont envisagées afin d'atténuer les impacts sur les branches de l'économie nationale.

En vue de faire face à la situation sanitaire marquée par une propagation du Covid-19, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a déclaré qu'un Plan de contingence a été élaboré et évalué à 64 milliards de FCfa. « C'est un plan financé essentiellement par le budget de l'État et par la contribution des partenaires au développement qui se sont déjà manifestés. Que les populations soient rassurées, d'autres décisions seront prises par le Chef de l'État en fonction de l'évolution de la situation », a-t-il indiqué.

Le ministre est également revenu sur la création d'un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 dénommé Force-Covid-19. Annoncé lors du dernier Conseil des ministres, ce fonds proposera, d'après Amadou Hott, une batterie de mesures, notamment en termes d'accompagnement des secteurs affectés par l'épidémie, tels que le tourisme, le transport aérien, les chaînes d'approvisionnement du commerce formel et informel et l'industrie. Cela, dans le but de préserver des emplois et d'atténuer les répercussions sociales de la crise. La taille du fonds que l'État entend mettre en place dépendra des besoins identifiés sur la base d'études, d'évaluations et d'enquêtes conduites par les différentes structures publiques, en collaboration avec les acteurs économiques et nos partenaires, a poursuivi le ministre. Aussi, le Gouvernement compte mobiliser des ressources à travers son budget, les Partenaires techniques et financiers, les dons d'entreprises, de fondations et de bonnes volontés.

En plus, le Gouvernement, en coordination avec les ministres en charge de l'Économie, du Budget et des Finances de l'Uemoa, travaille avec les institutions sous-régionales, particulièrement la Bceao, la Commission de l'Uemoa et la Boad, pour identifier une forme de soutien aux États et au secteur bancaire de l'Union. « Nous tiendrons incessamment une réunion du Conseil des ministres de l'Uemoa pour examiner les mesures d'accompagnement des institutions de l'Union », a dit Amadou Hott.

Une baisse de 1,5 % du taux de croissance attendue

Abordant l'impact de la crise sanitaire sur les performances de l'économie sénégalaise, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a confié que les premières estimations réalisées par les services de son département tablent sur une baisse de 1,5 % du taux de croissance. Toutefois, a précisé Amadou Hott, ce sont des chiffres qui vont être réajustés en fonction des études et enquêtes que ses services sont en train de mener pour plus de précisions dans les semaines à venir.

Concertations avec les opérateurs économiques à partir d'aujourd'hui

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a annoncé l'ouverture, aujourd'hui, de concertations avec les principaux acteurs de l'économie nationale et avec les partenaires de l'État. Une rencontre qui sera mise à profit pour voir les stratégies à mettre en place pour accompagner les acteurs économiques afin d'atténuer les effets négatifs engendrés par le Covid-19.

« Il est prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité »

Répondant à une requête des organisations patronales de l'industrie du tourisme qui demandaient l'institution de moratoires sur la fiscalité, Amadou Hott s'est voulu formel : « Il est prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité ». Il a soutenu avoir entendu le plaidoyer des acteurs du tourisme et promis de les rencontrer afin d'examiner davantage l'ensemble des besoins et les mesures idoines à prendre.

« Une baisse du prix des produits pétroliers n'est pas à l'ordre du jour »

Ceux qui espéraient une baisse du prix de certains produits pétroliers peuvent déchanter. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé qu'il n'est pas envisagé une réduction, même si sur le marché international le prix du baril a connu un repli drastique la semaine dernière. Il a justifié cette situation par le fait qu'avec cette diminution du coût du pétrole dans le monde, l'État subit en même temps des pertes de recettes à travers la fiscalité sur le pétrole. Hier, selon l'Afp, le baril de Wti pour livraison en avril valait 24,60 dollars, en hausse de 20,77 % par rapport à la clôture de mercredi, après être brièvement passé au-dessus de la barre des 25 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai gagnait dans le même temps 9,32 % à Londres, soit 27,20 dollars.

Une suspension de la dette n'est pas envisagée

L'État du Sénégal demandera-t-il une suspension de sa dette auprès de ses créanciers ? Amadou Hott a battu en brèche, du moins pour le moment, cette hypothèse. « Nous n'avons pas l'intention de demander une suspension de la dette parce que nous n'en sommes pas encore là. Toutefois, des partenaires ont envisagé pour certains pays de leur accorder des moratoires sur les remboursements de leurs dettes », a-t-il indiqué. Par contre, pour les entreprises, il peut être envisagé, avec l'appui de la Banque centrale et des banques commerciales, le report d'échéances aux acteurs et aux opérateurs les plus affectés par la crise.