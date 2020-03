Algérie: Coronavirus - Le message émouvant de Ryad Boudebouz

Dans cette période difficile, Ryad Boudebouz a tenu à rester positif. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, l'international algérien appelle surtout le peuple français à respecter le confinement exigé depuis quelques jours. Ceci pour éviter la propagation du Covid-19.

Très rare de voir un joueur professionnel mettre le football au second rang. Oui ! la situation l'oblige. Comme on le dit souvent, c'est une question de santé publique. Au micro de RMC, le joueur de Saint-Etienne a envoyé un message fort.

« Le but de chacun est de rester chez soi, de ne pas tomber malade et de faire attention à ses proches. On est dans une crise qu'on n'a jamais connue, d'après ce qu'on entend ce qu'il se passe dans les hôpitaux est vraiment grave. Donc le plus important c'est de rester en bonne santé. Ma volonté c'est d'abord qu'il n'y ait plus de maladie en France et sur Terre (... ). J'ai envie de me battre pour le maintien après la crise et jouer la finale de Coupe au Stade de France. Mais il ne faut le faire que si plus personne n'est malade », a-t-il déclaré.

Tout comme la population française, Ryad Boudebouz est en confinement. La Ligue 1 étant suspendue aussi bien que les séances d'entrainements, le quotidien de l'ancien joueur du Bétis Séville sera très étrange. Mais la santé générale importe beaucoup.