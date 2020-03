Madagascar: Coronavirus - Appel à la prière du président de l'église FJKM

Dans une déclaration publiée, hier, le président de l'église protestante réformée (FJKM), le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, appelle à la prière face à la pandémie de coronavirus.

Des prières spécifiquement dédiées à cette cause durant les cultes, le dimanche et les autres jours de la semaine. « Jusqu'à présent, l'épidémie n'a pas encore atteint le pays et rendons grâce à Dieu pour cela », a-t-il déclaré, non sans inviter les chrétiens à élever des prières pour la protection de la Grande Île, ainsi que pour tous les pays déjà touchés par le coronavirus, pour les personnels de santé qui se trouvent en première ligne sur le front, les malades du coronavirus, les chercheurs, les autorités sanitaires et les décideurs, et l'ensemble des populations. Le président de la FJKM d'exprimer, dans sa déclaration d'hier, ses encouragements, face à cette épreuve.