Soudan: (7) millions de dollars pour développer la culture de gomme arabique

El Fasher — Le directeur national de l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (FAO), M. Papa Fana Amadou a annoncé l'allocation de l'Union européenne d'un montant à hauteur de (7) millions de dollars pour développer la culture et la production de gomme et de richesse animale dans l'État fédéré du Nord Darfour à travers le projet national de réhabilitation les régions de la gomme arabique et les chaînes de valeur mises en œuvre par la FAO dans le cadre du plan de flexibilité et d'adaptation nutritionnelle et développementale.

C'était lors de sa réunion jeudi à El Fasher, avec le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Ibrahim Abdel Karim.

M. Amadou a déclaré que leur visite à El Fasher avait pour but de discuter et de réfléchir sur le développement et la préservation des ressources naturelles à travers le projet national pour les chaînes de valeur avec le soutien de la FAO et d'un certain nombre de partenaires et de donateurs pour le développement de la gomme arabique et du bétail au Soudan et au Darfour.

Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement a affirmé son engagement à parrainer le projet en fournissant toutes les installations.