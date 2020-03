Congo-Kinshasa: Première édition de la Foire des Femmes des Médias - Béatrice Lomeya invite les femmes et les hommes à travailler pour le développement de la nation

Au large de la journée internationale des droits des femmes qui est célébrée l'entièreté du mois de mars en RDC, l'UCOFEM et l'ACOFEPE ont organisé ce mercredi 18 mars, à Kinshasa, la première édition de la Foire des Femmes des Médias.

La Ministre du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya, a procédé à l'ouverture de cette activité réunissant non seulement les professionnels des médias, mais également les organisations de défense et de promotion de la liberté de la presse et des droits des femmes dans les médias. Aussi, a-t-elle invité les femmes à mener un combat, ensemble avec les hommes, pour faire avancer la nation.

L'objectif de cette Foire est de pousser les femmes des médias à améliorer leur image dans les médias, à s'intéresser aux différentes questions touchant non seulement la femme, mais également le genre, et à susciter dans le chef de la femme de l'intérêt pour les autres questions de la société.

Différentes maisons de presse du pays étaient représentées par des stands présentant leurs productions. Plusieurs intervenants ont analysé et réfléchi notamment, sur la situation des femmes journalistes travaillant dans la radiodiffusion, la presse écrite et les médias en ligne. Cette première édition de la Foire des Femmes des Médias était également un forum d'échange sur le rôle que jouent les femmes journalistes dans le développement des communautés et dans la consolidation de la démocratie à travers leurs productions médiatiques.

Cette fête foraine, a laissé entendre la Ministre d'Etat en charge du Genre, famille et enfant, est un moment important où l'on doit s'arrêter sur les droits des femmes et sur l'égalité entre l'homme et la femme, en appelant toutes les congolaises et congolais à se mettre debout pour mener partout des actions susceptibles d'accélérer l'agenda Genre en République démocratique du Congo.

Elle renchérit en disant que cette première édition de la Foire des femmes des médias doit être une journée pleine de signification pour renforcer les capacités professionnelles, managériales et placer la communication au centre des actions de développement d'entreprises au niveau national, régional et local. "Cette fête foraine est un moment fort de cette volonté commune des femmes et des hommes de la communication pour faire effectivement des médias le vecteur de développement économique de notre pays. Et, sachez que le gouvernement est toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à l'accomplissement de votre noble mission pour la défense des acquis démocratiques et lever des consciences de la population dans l'œuvre de la construction nationale", a-t-elle souligné.

Par ailleurs, elle a salué la présence des hommes dans cette activité en manifestant leur soutien en faveur des femmes des médias afin de promouvoir l'égalité des sexes. Elle a également appelé les femmes à mener un combat pour l'égalité et non pas contre les hommes mais avec eux pour faire avancer la nation.

Béatrice Lomeya a tenu à sensibiliser aussi sur la pandémie de Covid-19 qui fait rage dans le monde entier et touche la République démocratique du Congo, en déclarant que les médias restent un outil de taille pour mettre fin à cette pandémie. "Même si le gouvernement met en place des mesures qui vont restreindre des rassemblements, les médias restent un outil important de sensibilisation et de vecteur pour arrêter cette pandémie car, les médias travaillent au-delà de ces considérations, même en restant chez soi, les journalistes peuvent sauver des vies par des messages en ligne, à la télévision et autres", a-t-elle martelé.